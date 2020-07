Acquistare azioni: le novità del mercato azionario

Uno dei mercati finanziari più apprezzati e che non passa mai di moda è quello azionario; sempre ricco di titoli interessanti su cui poter negoziare.

Nel corso del tempo, l’accesso al mondo delle finanze si è evoluto così che anche piccoli traders retail potessero fare la propria comparsa nel settore.

Il trading online, infatti, ha il merito di aver esteso tale attività finanziaria anche a coloro che non hanno mai lavorato nel settore, o che non hanno cifre troppo elevate da poter investire. Tuttavia, è importante conoscere le giuste strategie per acquistare azioni online e tentare di portare a termine il proprio obiettivo: far fruttare il proprio capitale.

Trading azionario: definizione

Partendo dalle basi, è necessario capire cosa significa fare trading online sulle azioni. In termini brevi, si indica un’attività di compravendita online dei titoli che più risultano appetibili.

La novità del TOL è la possibilità di ottenere risultati positivi senza necessariamente attendere un rialzo delle azioni acquistate. In effetti, operando attraverso strumenti finanziari derivati come i CFD, gli investitori possono anche aprire una posizione al ribasso.

Dunque, l’obiettivo dei traders che accedono al mercato azionario è quello di individuare i probabili movimenti di un’azienda sul mercato e speculare sul titolo stesso, procedendo alla negoziazione senza doverlo necessariamente acquistare.

Infatti, con i Contracts For Difference si ha anche l’opportunità di ottenere profitti dalle variazioni di valore che una società registra in un determinato arco di tempo; per tale motivo si parla di “speculazione”.

Risulta chiaro che il trading online sulle azioni può rivelarsi molto più efficiente, nonché flessibile ed adattabile a qualsiasi tipologia d’investitore.

Coloro che sono davvero intenzionati al discorso e vogliono conoscere le infinite potenzialità legate a tale attività, possono consultare uno dei migliori siti web specializzati nel trading in Italia: migliorbrokerforex.it.

Acquistare azioni online: come fare?

Il trading online richiede l’utilizzo di un’apposita piattaforma CFD. Risulta essenziale affermare che si tratta di una scelta fondamentale, da cui dipenderà, in gran parte, l’andamento della propria attività.

Purtroppo, le truffe nel settore non sono rare: è fondamentale operare esclusivamente con broker ESMA, cioè regolamentati ed autorizzati. I traders europei dovranno avere come punto di riferimento enti come la CySEC e la CONSOB, i quali si occupano di imporre precise normative per rendere i mercati trasparenti.

Si tratta di un requisito fondamentale da dover necessariamente verificare prima di depositare il proprio denaro e, successivamente, avere qualche sorpresa spiacevole.

Le migliori piattaforme CFD risultano semplici, intuitive e non prevedono commissioni. Inoltre, offrono diversi strumenti con cui elaborare una precisa analisi tecnica e fondamentale: aspetti essenziali per capire come e quando acquistare/vendere azioni.

Acquistare azioni online: migliori strategie

Dopo aver accuratamente selezionato un valido broker di mercato, è possibile attuare delle strategie per subentrare nel mercato azionario e tentare di ridurre i rischi.

Prima di tutto, gli esperti consigliano di iniziare con un pian di trading studiato in base alle proprie capacità e disponibilità economiche; nonché basato su un’ottima diversificazione che equilibri il proprio wallet. Ciò significa che sarebbe meglio puntare a più società, preferibilmente occupanti differenti settori.

E’ meglio non puntare più del 5% del proprio capitale su una singola azienda, in modo da marginalizzare i rischi e sopperire ad eventuali perdite.

Inoltre, è bene studiare la volatilità di un titolo, cioè la frequenza con la quale i prezzi delle azioni variano, soprattutto su base giornaliera.

I day-traders dovrebbero optare per titoli estremamente volatili, così da ottenere piccoli profitti ogni giorno. Al contrario, coloro che optano per il lungo termine dovrebbero preferire titoli più stabili.

Infine, anche la liquidità, le prospettive future e i comptetitors sono fattori da dover studiare per capire qual è il momento migliore in cui i titoli scelti possano rivelarsi fonte di rendimenti. Per quanto tutto ciò possa sembrare complesso, con il supporto di una valida piattaforma CFD e l’utilizzo degli strumenti adatti, tali operazioni si riveleranno alla portata anche di traders in erba.

Acquistare azioni online: conclusioni

Acquistare azioni online è un’opzione che, da sempre, si è rivelata fonte di soddisfazioni per numerosi traders in tutto il mondo. Naturalmente, alla base di un trading online vincente c’è la scelta di una piattaforma regolamentata ed autorizzata, nonché di un piano studiato secondo strategie ben precise.

Col tempo giusto e la costanza necessaria, la compravendita di titoli azionari online potrebbe far fruttare i risparmi anche di piccoli traders indipendenti.