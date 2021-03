Acquario Genova, ecco tutte le misure anti Covid

Visite all’Acquario durante il CORONAVIRUS

Gentili visitatori, in relazione all’emergenza sanitaria COVID-19, per garantirvi un’esperienza serena e in totale sicurezza, abbiamo modificato le modalità di accesso alla struttura e di fruizione del percorso espositivo. Ecco, in sintesi, le principali misure adottate per contrastare la diffusione del virus: • Riduzione del 75% della capienza massima di visitatori per fascia oraria. • Potenziamento del presidio quotidiano di pulizia. • Sospensione della vendita dei biglietti “open”, ovvero senza obbligo di prenotazione data/fascia oraria. • Realizzazione di segnaletica dedicata, per aiutarvi a stazionare in prossimità delle vasche nel rispetto della distanza di sicurezza. • Rilevazione della temperatura corporea dei visitatori. • Posizionamento gel dispenser nelle toilette e lungo il percorso espositivo. Per prevenire il contagio è necessario però il coinvolgimento di tutti: vi chiediamo pertanto di adottare, insieme a noi, un comportamento responsabile e di attenervi scrupolosamente alle seguenti norme di comportamento durante la permanenza all’Acquario di Genova. Se puoi, effettua pagamenti contactless, via app o card Indossa sempre la mascherina Rispetta la distanza di sicurezza di almeno 2 m tra gruppi monofamiliari Utilizza gli ascensori solo con la tua famiglia Segui il percorso indicato e non cambiare direzione Lava o igienizza spesso le mani Evita di toccare o appoggiarti alle vasche 2 m STOP If you can, make contactless payment, by app or card Avoid touching or leaning on the tanks Wash or sanitize your hands frequently Follow the indicated pathway and do not change direction Use elevators only with your family Always wear the mask Keep the safe distance of at least 2m away from other households 1) Nel ricordarvi che restare a casa in caso di sintomi influenzali o febbre superiore a 37,5°C è un obbligo, vi informiamo che prima di accedere alla struttura, ogni visitatore sarà sottoposto alla misurazione della temperatura corporea. Se verrà rilevato un valore superiore a 37.5°C, l’ingresso non sarà consentito. In caso di biglietti acquistati in precedenza, sarà possibile concordare una nuova data/fascia oraria di visita, scrivendo a assistenza.visitatori@costaedutainment.it. 2) È obbligatorio igienizzare le mani prima di entrare, utilizzando i gel dispenser posizionati in ingresso. 3) Durante la permanenza all’Acquario di Genova è obbligatorio indossare le mascherine. 4) All’interno e in coda è necessario mantenere una distanza di sicurezza di almeno 2m tra i diversi gruppi famigliari. Per aiutarvi a rispettare il distanziamento sociale, in ingresso e in prossimità delle vasche più grandi è stata posizionata una segnaletica dedicata. 5) L’utilizzo degli ascensori è consentito a un nucleo famigliare per volta. 6) Vi invitiamo a lavarvi spesso le mani o a utilizzare il gel igienizzante presente lungo il percorso e nelle toilette. 7) È vietato toccare o appoggiarsi alle vasche. 8) È obbligatorio seguire il percorso di visita indicato dalla apposita segnaletica. 9) Vi invitiamo all’acquisto on-line dei biglietti e ad effettuare pagamenti contactless, via app o card, in tutte le casse presenti nella struttura. Se puoi, effettua pagamenti contactless, via app o card Indossa sempre la mascherina Rispetta la distanza di sicurezza di almeno 2 m tra gruppi monofamiliari Utilizza gli ascensori solo con la tua famiglia Segui il percorso indicato e non cambiare direzione Lava o igienizza spesso le mani Evita di toccare o appoggiarti alle vasche 2 m STOP If you can, make contactless payment, by app or card Avoid touching or leaning on the tanks Wash or sanitize your hands frequently Follow the indicated pathway and do not change direction Use elevators only with your family Always wear the mask Keep the safe distance of at least 2m away from other households REGOLAMENTO DI VISITA SERVIZI AL MOMENTO NON DISPONIBILI I seguenti servizi inoltre, sono temporaneamente sospesi, per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza e delle indicazioni di igiene. 1) Guardaroba 2) VR- Gear 3) Esperienze “A tu per tu” e “Esperto con te” 4) Visite guidate “Dietro le quinte” 5) Incontri quotidiani con lo staff 6) Vending machine 7) Ingresso al Giardino Tropicale 8) Ristorante “Gusto a Bordo” 9) Bigo 10) Biosfera