Acquario Genova, Animazioni sulla salvaguardia dell'ambiente

L’Acquario di Genova, nella seconda settimana di riapertura, con animazioni realizzate nell’ambito del progetto Life Beyond Plastic, sul tema dell’inquinamento da plastica nei mari

A partire dal 10 marzo, in occasione del mercoledì dei genovesi, i visitatori possono partecipare ai tour guidati, inclusi nel biglietto d’ingresso, volti a sensibilizzare sulla necessità di ridurre il consumo di plastica mono-uso e incrementarne il riciclo.

Le animazioni, della durata di 40 minuti circa, hanno inizio presso la vasca degli squali con diversi orari di partenza: 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30.

Nel rispetto delle norme anticovid, per ogni partenza è previsto un numero massimo di 8 partecipanti. I tour guidati proseguono fino al 18 marzo.

La animazioni nascono dall’adesione di Acquario di Genova al progetto Life Beyond Plastic, realizzato dall’Istituto Oikos di Milano in collaborazione con Helpcode Italia e finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS). L’iniziativa rientra nella mission di educazione ambientale che da sempre guida l’Acquario, ponendolo in prima linea nella lotta all’inquinamento dei mari e degli Oceani attraverso progetti di conservazione, ricerca e divulgazione.

Il progetto Life Beyond Plastic ha permesso, inoltre, di individuare tre giovani artisti ai quali è stata commissionata e finanziata la realizzazione di tre installazioni d’arte pubblica per sensibilizzare il grande pubblico sul tema dell’inquinamento da plastica negli Oceani.

L’Acquario di Genova ospita una delle tre opere vincitrici e, precisamente, un intervento a parete di circa 30 metri quadrati, che Riccardo Buonafede ha realizzato nel Padiglione Cetacei, sul rapporto tra l’uomo, l’oceano e i Cetacei. Una seconda installazione scultorea dell’artista sullo stesso tema è esposta all’interno del Padiglione della Biodiversità.

Le opere degli altri due giovani artisti sono state installate rispettivamente in Piazza XXIV Maggio a Milano dall’artista Matteo Vettorello e al MUSE – Museo delle Scienze di Trento dall’artista Valentina Furian.

L’Acquario è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 11 alle ore 18, con ultimo ingresso alle ore 16.

Sono previste tariffe ridotte – 25 Euro per gli adulti e 15 Euro per i ragazzi (4-12 anni) – acquistabili online e in biglietteria.

Per i residenti della provincia di Genova, è possibile visitare la struttura ogni Mercoledì con tariffa unica a 13,5 Euro valida per tutta la giornata e acquistabile esclusivamente in cassa, dietro presentazione del documento di identità che attesti la residenza all’interno del Comune e della provincia di Genova.

Il percorso espositivo è interamente fruibile, ad eccezione della vasca tattile e della sala VR Gear e del giardino Un battito d’ali. La vasca che ospita le foche è momentaneamente chiusa per lavori di manutenzione straordinaria.

La struttura è dotata di postazione di rilevazione della temperatura corporea prima dell’accesso, segnaletica dedicata per favorire il giusto distanziamento sociale sia in biglietteria sia di fronte alle vasche espositive, dispenser di gel igienizzantelungo il percorso. La mascherina sarà da indossare obbligatoriamente per l’intera durata della visita.

Per garantire la sicurezza dei visitatori, l’Acquario di Genova lo scorso giugno ha conseguito, prima struttura turistico culturale al mondo, la Biosafety Trust Certification del RINA. La certificazione intende dare un segnale forte per mantenere la fiducia degli utenti e prende in considerazione non solo le normative e le indicazioni ministeriali ma, come per le altre certificazioni, tende ad attuare misure per andare oltre le norme di legge.

Per evitare eventuali code in biglietteria, è fortemente incentivato l’acquisto dei biglietti online disponibili suwww.acquariodigenova.it .

Per garantire il distanziamento sociale, rimane ridotta la capienza massima di visitatori in ingresso per ogni fascia oraria, da 600 a 200 persone ogni mezz’ora.

