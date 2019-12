Acceso albero di Natale a De Ferrari e murales a Certosa | Video

Quella di ieri pomeriggio dalle 17.30 è stata una piazza De Ferrari gremita per l’accensione dell’albero di Natale donato dal Parco della Val d’Aveto.

Ad accendere una simbolica lampadina il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che hanno dato il via allo spettacolo natalizio e l’illuminazione scenografica sul palazzo della Regione, dove è apparso un grande Babbo Natale parlante.

“Voglio augurare a tutta la città – ha detto Bucci – un 2020 fatto con le nostre mani, nel quale possiamo essere padroni del nostro destino e del nostro futuro. Abbiamo dimostrato in questi due anni che la città è capace di fare cose eccezionali e dobbiamo continuare così.”

“Il fatto che siamo qui in tanti vuol dire che siamo una famiglia – ha detto Toti – che nulla ci ha piegato e che sappiamo guardare al futuro.”

Dopo il momento in piazza De Ferrari, Toti e Bucci si sono spostati a Certosa per illuminare i murales del progetto ‘On the wall’.