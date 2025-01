Abbruzzese e De Angelis giuria del Kustendorf film and Music Festival

La 18^ edizione del Kustendorf and Music Festival si tiene dal 22 al 26 gennaio 2025 a Mokra Gora in Serbia. Ancora una volta, vede ospiti due registi italiani: i talentuosi Giacomo Abbruzzese ed Edoardo De Angelis.

Abruzzese e De Angelis, già ospiti del Kustendorf festival durante la precedente edizione ed, in passato in qualità di cineasti emergenti, quest’anno compompongono la Giuria Internazionale. Insieme all’attrice e teorica del cinema Ksnenija Zelanović.

Kustendorf Festival: da Kusturica un amore per il cinema italiano

Il “Professor Emir Kusturica” attraverso questa scelta, conferma ancora una volta il suo immenso amore verso il cinema italiano. Una rappresentanza del quale non è mai assente dal festival da lui creato. il Premio Vilko Filač sarà invece conferito dai direttori della fotografia Michel Amathieu e Vladan Radović.

Una parte del Kustendorf festival è dedicata alla competizione dei Cortometraggi in gara, realizzati dagli studenti in cinematografia provenienti da vari paesi nel mondo. Poi ci sono le sezioni “Contemporary Tendencies” e “The Retrospective of Greatness”, dedicata ai vincitori di Cannes.

Contemporay Tendencies

Nell’ambito del programma Contemporay Tendencies, all’apertura del 18° Kustendorf, verrà presentato il film “Gold or shit”, diretto da Fei Long, vincitore del festival di Pechino. Il secondo giorno del programma è riservato al film d’esordio “The New Year That Didn’t Come”, del regista rumeno Bogdan Mureşanu, vincitore del premio Orrizonti alla Mostra del cinema di Venezia e già vincitore dell’Uovo d’oro a Kustendorf.

Venerdì 24 gennaio ecco il film “Aicha” del regista tunisino Mehdi Barsaoui, anch’esso in concorso a Venezia ed il vincitore della Palma d’oro, “Anora” del regista americano Sean Baker.

L’ultimo giorno del festival vede la proiezione del film “Stolen” del regista indiano Karan Tejpal. Già vincitore dei premi per la migliore regia e la migliore fotografia al Festival del cinema di Pechino.

Gli ospiti del festival saranno gli autori dei film della sezione “Contemporary Tendencies”, Bogdan Mureşanu, Mehdi Barçaoui e Karan Tejpal. Oltre all’attore Yuri Borisov, che presenterà il vincitore in carica del Festival di Cannes.

The Retrospective of Greatness

La sezione The Retrospective of Greatness celebrerà due anniversari. I 40 anni dal film “Un padre in viaggio d’affari” e i 30 anni dal film “Underground”. Film che ha fruttato a Emir Nemanja Kusturica due Palme d’oro.

La sezione del programma “New Authors” proietterà i documentari “America” del regista Giacomo Abbruzzese, “Le Dernier Ko” del regista francese Timothee Catherine. Oltre al lungometraggio “Another German Tank Story” del regista Yannis Alexander Kiefer.

Il Kustendorf Festival è organizzato dalla casa di produzione Rasta International e con il supporto del Ministero della Cultura della Repubblica di Serbia e di Mećavnik Grad. Costituisce senz’altro privilegio seguirlo da vicino e a tal proposito esprimiamo un profondo ringraziamento all’Ufficio Stampa.

Anche questa diciottesima edizione presenta un programma di sinergico respiro internazionale di cui godere nel fatato paesaggio della Serbia invernale: seguiteci!

Romina De Simone

