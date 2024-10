Un grosso albero si è inclinato incombendo sulla SS 586 al km 61.900, in località Mezzanego, in provincia di Genova.

I Vigli del Fuoco, grazie all’uso dell’autoscala, hanno operato al lungo per alleggerire e tagliare il grosso tronco. Sul posto è stato richiesto anche l’intervento del ANAS per chiudere una corsia per il residuo rischio di caduta massi. Attivata una viabilità alternata.

