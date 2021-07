A6, tir si ribalta: tratto chiuso tra Millesimo e Ceva | Video

Sul posto sono presenti i Vigili del fuoco

Questa mattina, intorno alle 8.30, unità del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Savona sono intervenute per un incidente stradale avvenuto sulla A6 la Savona – Torino dopo il Casello di Millesimo al chilometro 93+500 tra Millesimo e Ceva in direzione Torino.

Qui, per cause sconosciute ed in via di accertamento, un mezzo pesante si è ribaltato causando conseguenze alla circolazione.

L’Autostrada è stata, infatti, chiusa tra Millesimo e Ceva per favorire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del mezzo.

Sul posto la squadra 71 del Distaccamento VVF di Cairo Montenotte.

Intervenuta anche Polizia Stradale, Ausiliari del Traffico, un autogrù privata, i sanitari e il 118.