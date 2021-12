Aggiornamento. Riaperto tratto autostradale.

Il tratto Altare – Millesimo sull’autostrada A6 Torino – Savona in direzione nord è stato riaperto al traffico.

“Le ispezioni e il monitoraggio prontamente effettuati dai tecnici sul viadotto Bormida di Mallare Nord non hanno rilevato criticità sull’infrastruttura. Tutti i valori della rete di sensori installata sul viadotto, inoltre, sono pienamente rientrati nella norma.” Lo comunica il gestore autostradale.

In merito alla chiusura del tratto Altare – Millesimo sull’autostrada A6 Torino – Savona in direzione Torino dell’Autostrada dei Fiori tale provvedimento “è dovuto all’attivazione dei protocolli previsti in caso di superamento di alcuni alert sulla rete dei sensori installati sul viadotto Bormida di Mallare, direzione Nord.

Tali protocolli prevedono, per motivi precauzionali, la chiusura del tratto autostradale interessato per consentire le verifiche e i controlli necessari.

I tecnici di Autostrada dei Fiori sono attualmente impegnati nelle relative attività di monitoraggio e controllo.”

Lo comunica la Direzione dell’Autostrada dei Fiori.