A12, lavori durati tutta la notte: casello Lavagna riaperto

Il giorno dopo il terribile incidente tra due mezzi pesanti in A12 sul tratto tra Lavagna e Sestri Levante che ha causato due morti ed un ferito, ci sono ancora ripercussioni.

Il tratto è rimasto chiuso per circa otto ore, dalle 14 alla tarda serata, spezzando, di fatto, in due la Liguria.

Come se non bastasse un altro incidente, avvenuto all’altezza dell’uscita di Lavagna, ha creato nuovamente problemi in quel tratto di Autostrada.

Anche sulla viabilità normale il traffico si è bloccato. Di prima mattina il casello di Lavagna per chi proveniva da Genova era ancora chiuso, mentre attualmente è stato riaperto con i lavori che sono andati avanti tutta la notte fino a questa mattina alle 8.30.

Sul posto è ancora presente la polizia stradale e gli addetti di Autostrade per l’Italia.

Riguardo l’incidente di ieri sembra ormai chiara la dinamica. Il camion con il carico di piante, per cause ancora in fase di accertamento ha iniziato a sbandare, poi ha sterzato verso sinistra invadendo la carreggiata opposta andando ad impattare contro la bisarca che trasportava delle auto. L’impatto, violentissimo, ha causato la morte dei due autisti sul camion ed il ferimento di quello sulla bisarca.

Da notare che nel punto dove viaggiava il camion, in direzione Genova, non c’erano cantieri attivi, c’era solo un restringimento nella corsia opposta verso Spezia.