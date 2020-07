A12 | Chiuso casello di Chiavari in entrata ed uscita

Per interventi nella galleria Della Moranda

Disagi a Chiavari per la chiusura in A12 del casello.

Autostrade per l’Italia comunica che nel corso delle attività di ispezione condotte durante la notte all’interno della galleria “Della Moranda”, si è reso necessario procedere con interventi di ripristino che richiedono la chiusura del fornice.

Per questo motivo la stazione di Chiavari è stata chiusa in entrata e in uscita.

In alternativa, si possono utilizzare le stazioni di Lavagna e di Rapallo per , poi, procedere, in Aurelia.