A causa della chiusura in A12 del tratto tra Recco e Nervi, il traffico si riversato sulla viabilità ordinaria, di fatto collassandola.

Sull’Aurelia sono presenti anche i mezzi pesanti che contribuiscono ad aumentare il traffico.

Si procede a passo d’uomo sulla Strada Statale Aurelia subito dopo Recco e fino al semaforo di Pieve Ligure.

Autostrada per l’Italia, che segnala la chiusura in A12 dalle 22 alle 6 del giorno successivo, da Recco a Nervi per lavori, consiglia di utilizzare la viabilità ordinaria (l’Aurelia, per intenderci) e rientrare in A12 a Genova Nervi.

Si ricorda che è chiuso, sempre per lavori un tratto in A7.