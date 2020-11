A Varazze un concerto in omaggio a Francesco Cilea

Varazze. Concerto in omaggio a Francesco Cilea nel settantesimo anniversario della morte.

L’Associazione Turistica “Pro Loco” di Palmi, in collaborazione con la locale Associazione Culturale e di Volontariato “Prometeus”, in occasione del 70° anniversario della morte di Francesco Cilea (Palmi 23.07.1866 – Varazze 20.11.1950), organizza un “Concerto Pianistico” con musiche del Maestro, che verranno eseguite dalla pianista Maria Beatrice Zoccali.

A causa dell’emergenza epidemiologica in corso, il concerto si terrà in diretta Streaming alle ore 18:00 di venerdì 20 novembre 2020: un omaggio al grande compositore calabrese che scelse una varazzina, Rosa Lavarello, come moglie e Varazze come sua seconda patria.

Durante l’esecuzione, in anteprima, visione di alcuni cimeli “inediti”, della collezione privata di Giuseppe Cricrì, dedicata al Maestro Francesco Cilea.

L’evento, su interesse dell’Assessore alla Cultura Mariangela Calcagno, che bene conosce la pianista e la Città di Palmi, gemellata con Varazze nel nome di Francesco Cilea, ha ottenuto il patrocinio della Città, dove la nota e brava pianista Beatrice Zoccali, ha tenuto ben tre concerti (2012 e 2018), suonando nella villa Cilea con il piano del Maestro, ottenendo in ognuna delle occasioni un meritato successo e la dedica di due poesie a tema: nel 2012 da parte di Caterina, la figlia del Comandante Gerolamo Delfino, l’eroe del piroscafo Galilea, la seconda nel 2018 da Mario Traversi, il noto giornalista, scrittore e poeta varazzino.