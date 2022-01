A Varazze Ridanzando Schiaccianoci, nuovo appuntamento venerdì 7 gennaio in piazza Beato Jacopo alle ore 16.

A Varazze Ridanzando Schiaccianoci, replica alle ore 17.

Il successo di pubblico e critica ottenuto giovedì 23 dicembre 2021 in piazza Beato Jacopo, dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Danzastudio Varazze, che ha presentato lo spettacolo “Danzando Schiaccianoci”, sulle note di Tchaikovsky e il swing di Duke Ellington, ha giustamente convinto sia i responsabili del Comune e sia la Scuola, diretta da Giovanna Badano, a fissare subito due nuovi appuntamenti nella stessa location e giornata, per consentire a più persone di potervi assistere nel rispetto delle normative in vigore per contrastare il diffondersi del COVID-19 e sue varianti: –

Venerdì 7 gennaio 2022 appuntamento in piazza Beato Jacopo con:

“Ridanzando Schiaccianoci” alle ore 16:00 inizio primo spettacolo e alle ore 17:00 replica.

Gli spettatori del primo spettacolo sono vivamente pregati di lasciare il posto ai nuovi arrivati.

I bravi ballerini dell’A.S.D. Danzastudio Varazze sapranno ricreare quell’atmosfera magica dell’antivigilia di Natale, per salutare così come si deve le Feste e augurare un Buon 2022 a tutti gli spettatori.