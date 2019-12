A’ Totanassa XVIII Trofeo di pesca al calamaro

A Varazze La 18^ edizione del raduno di pesca al calamaro e cefalopodi, con in palio il Trofeo “A’ Totanassa” organizzata dal locale Gruppo Pesca dalla Barca

con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport e la collaborazione della LNI Sezione di Varazze, della Cooperativa Pescatori e del locale Comitato Lanzarotto Malocello, già in programma sabato 16 novembre e più volte rinviata, a causa avverse condizioni meteo, si terrà sabato 28 dicembre.

L’appuntamento è fissato per le ore 16:15 davanti al fanale verde della diga di sottoflutto, partenza alle ore 16:30, rientro alle ore 19:15, consegna pescato entro ore 19:30.

«La premiazione – ha comunicato il Presidente Luca Geronazzo -, si terrà alle ore 11 di domenica 29 dicembre, seguita da un’ottima, anzi, eccellente frittura per tutti i partecipanti, preparata con tanta passione ed incondizionato affetto dai “soliti chef e bravi aiutanti”.»

Albo d’Oro: 1988 Luca Geronazzo, 1989 Lorenzo Galizia, 1990 Luca Geronazzo, 1991 Alfonso Poggi, 1992 n.d., 1993 Alberto Libero, 2007 Geronazzo/Bianco, 2008 Patrucco/Gavarone, 2009 Damonte/Damonte, 2010 Guasta/Damonte, 2011 Guasta/Damonte, 2012 Fazio/Silvagno, 2013 e 2014 Marcello e Giacomo Spotorno, 2015 Ghiso GB/Gatti Edoardo, 2016 Misul/Scamporrino, 2017 Spotorno/Valle, 2018 Gaspare Gabriele.

Sabato 19 settembre 2020, nel contesto della nona edizione del “Lanzarottus Day”, giorno di ricordo e commemorazione dell’impresa compiuta dal navigatore varazzino Lanzarotto Malocello, che all’inizio del XIV secolo scoprì e diede il proprio nome all’isola di Lanzarote, contribuendo così a cambiare il corso della storia della navigazione, l’Assessore allo Sport consegnerà ai vincitori un attestato di partecipazione, appositamente predisposto.

Per info contattare: Luca 338 8025839 o LNI 019 95777

. Regolamento

La Manifestazione è aperta ai dilettanti, in regola col censimento, ogni imbarcazione potrà pescare con una o due persone E’ ammessa una terza persona non concorrente quale ospite. E’ una manifestazione a carattere ludico-amatoriale.

Il pescato dei due concorrenti sarà pesato in un’unica soluzione.

La manifestazione si svolgerà tra il Dancing orizzonte (limite levante) ed Capo Torre Albisola Superiore (limite ponente) il giorno 28 dicembre 2019. In caso di maltempo sarà recuperata il sabato successivo tempo e mare permettendo.

Il ritrovo delle imbarcazioni avverrà alle ore 16:15 davanti al fanale verde (diga sottoflutto),ove verrà dato il via alla pesca con avviso acustico, e finirà alle ore 19:15.

Le imbarcazioni alle ore 19:15 devono smettere di pescare ed entro le ore 19:30 devono consegnare il pescato presso i box della Coop. Varazze Pesca. Chi consegna il pescato oltre le ore 19.30, verrà squalificato.

Ogni barca potrà calare al max.2 lenze con numero di artificiali illimitato. E’ consentita la pesca a traina con o senza affondatori o piombi, e a scarroccio da fermo a pendino sulla corrente e Tataki. Permessi gli “starlight” sulle esche. Vietato: ancorarsi e uso di fari sulla barca.

I conteggio finale verrà compilato assegnando 100 punti a calamaro/totano/seppia/polpo più 1 punto a grammo di peso scolato per la totalità delle prede.

Per info sulla partecipazione contattare il Sig.Geronazzo Luca: info n.338-8025839.

Le Società organizzatrici declinano ogni responsabilità per eventuali danni e incidenti di qualsiasi genere e natura che per effetto della partecipazione all’evento dovessero verificarsi a cose e/o persone sia in mare che in terra. Il GPdB potrà modificare il presente Regolamento a proprio insindacabile giudizio.

La Giuria è composta da: Luca Geronazzo e Agostino Spinelli.