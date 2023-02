A Sestri Levante arriva DiSegni Vegetali alla Libreria Leggi e Sogna, il progetto artistico di Maria Rocca con quattro mostre.

A Sestri Levante arriva DiSegni Vegetali, tutte le info.

Maria Rocca, artista di origine padovana e ligure d’adozione, porta il suo progetto DiSegni Vegetali in libreria a Sestri Levante.

Il progetto artistico alla Libreria prevede quattro mostre che seguiranno il ritmo delle stagioni, con altrettanti momenti inaugurali lungo tutto il 2023, la pubblicazione di 4 quaderni e una serie di laboratori.

La prima esposizione coincide con l’approssimarsi della fine dell’inverno, il prossimo 4 marzo, il titolo della mostra: Memoria d’inverno.

Presso la libreria Leggi e Sogna di Nicoletta Salamone, Maria Rocca presenterà una serie di schizzi e disegni realizzati a matita, carboncino, penna, inchiostro a soggetto vegetale. Insieme alla prima esposizione sarà presentato e messo in vendita anche il Quaderno n. 1, in copertina una riproduzione di un disegno di Maria Rocca, all’interno 48 pagine bianche dove ognuno potrà disegnare e scrivere. In totale i Quaderni saranno quattro, come le esposizioni.

L’idea del quaderno, afferma Maria Rocca, è la giusta conseguenza della prima fase di questo progetto, che ha visto la luce nel duemilaventi, durante i mesi del primo lockdown.

In quella primavera piena di sole e luce calda infatti l’artista ha trovato vita e riparo nell’elemento naturale trascorrendo molte ore all’aria aperta, così come nel tempo espressivo delle memorie personali.

L’abitudine di appuntare piccole cose, che ha sempre caratterizzato il lavoro dell’artista, in quei mesi di pandemia si è rinnovata e ha trovato nuova linfa.

Lo spazio del piccolo giardino è diventato il luogo dove stare a contemplare qualcosa che si lasciava guardare e permetteva di arrivare altrove. In mano, in quelle soste prolungate tra fiori e alberi, sempre un quaderno che piano piano si è riempito di segni.

Con la preziosa collaborazione della Libreria Leggi e Sogna di Nicoletta Salamone alcuni di quei disegni, insieme a successive elaborazioni, ora si mostrano al pubblico, offrendo, grazie al Quaderno, anche la possibilità di altre pagine bianche dove ognuno potrà segnare le sue memorie e le sue piccole cose.

Insieme ai disegni Maria Rocca propone una serie di titoli letterari, sono testi di ispirazione che l’artista ha letto mentre componeva i disegni e che in parte restituiscono l’idea e gli sguardi, in uno scambio continuo tra percepibile e impercettibile.

Un gioco molto intimo di rimandi fra testi e immagini e viceversa, tra parola e parola e tra un’immagine e un’altra, fatto di connessioni e frammenti, come ognuno può fare, trovando altro ancora da questi abbinamenti. Gli accostamenti di immagini e libri vogliono essere solo un aiuto a scendere più in profondità con lo sguardo, ma anche invito a trovare ciascuno delle vie, e strade di lettura, che siano di un testo o di un’immagine.

Il tema vegetale non è nuovo per Maria Rocca, un momento particolarmente significativo risale a diversi anni addietro, quando realizzò molti disegni, fino al progetto finale L’albero della vita per la vetrata artistica realizzata dalla Diocesi di Padova presso Casa Pio X in occasione del Giubileo del 2000.

DiSegni Vegetali

Le fasi del progetto nel 2023:

Marzo 2023

Mostra Memoria d’inverno

Uscita Quaderno n. 1

Maggio 2023

Mostra Ancora primavera

Uscita Quaderno n. 2

Settembre 2023

Mostra Luce estiva

Uscita Quaderno n. 3

Novembre

Mostra Rimanenze d’autunno

Uscita Quaderno n. 4

La mostra Memoria d’inverno

La mostra presenta alcune pagine dei quaderni in cui è nato il progetto DiSegni Vegetali, insieme a una serie di disegni successivi, dove ad essere ritratto è sempre un albero.

Il titolo evoca inverni vissuti in pianura padana e viaggi recenti negli stessi luoghi. Il ricordo e la visione hanno avvolto i segni in spazi bianchi e/o vuoti, quasi a trasmettere il silenzio con il quale la nebbia avvolge la terra.

L’aspetto minimale delle forme rispecchia una semplicità trovata per sottrazione, il racconto di pochi essenziali elementi capaci di mettere in dialogo condizioni distanti tra loro.

Inaugurazione mostra sabato 4 marzo 2023 ore 17.30

Durata della mostra: dal 7 al 25 marzo 2023

Finissage mostra

sabato 25 marzo 2023

alle ore 17 laboratorio a cura di Maria Rocca

Luogo della mostra: Libreria Leggi e Sogna di Nicoletta Salamone, Via Vincenzo Fascie 52, Sestri Levante (Ge)

tel 3311551111

mail: leggisognalibreria@gmail.com

Orari

martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30

Chiuso lunedì, venerdì, domenica.

Gli orari possono subire delle variazioni, si consiglia di verificare mandando un messaggio o telefonando alla libreria.

Sito web Maria Rocca: http://www.mariarocca.com

DiSegni Vegetali è anche un progetto didattico laboratoriale, infatti i segni racchiusi in quei quaderni sono l’origine di una proposta rivolta a bambini e ragazzi, che l’artista ha realizzato già in diversi contesti e situazioni.

Anche in libreria arriverà parte di questa proposta, il primo appuntamento è per sabato 25 marzo alle ore 17 in occasione del finissage di Memoria d’inverno. Per partecipare è necessaria la prenotazione.

DiSegni Vegetali è già stato realizzato:

maggio 2021, con alcune classi della Scuola primaria Mazzini di Chiavari presso il Parco di Villa Rocca a Chiavari (Ge);

giugno 2021, in collaborazione con Proloco Castiglione Chiavarese e Associazione Veleura presso Conio di Missano (Ge), nel contesto delle iniziative Val Petronio Experience 2021 Passeggiando si impara;

luglio/agosto 2021, in collaborazione con Cooperativa Il Sentiero di Arianna, con i bambini del Centro Estivo del Comune di Sestri Levante (Ge) presso il giardino della Scuola primaria Giovanni XXIII;

novembre 2021, in collaborazione con Consorzio Tassano Servizi Territoriali per Novembre Pedagogico a Santa Margherita Ligure, Chiavari, Sestri Levante. Novembre Pedagogico. “Pollicino. Briciole per il futuro” un progetto selezionato da Con i bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Il Novembre Pedagogico aderiva al Centenario Mario Lodi. maggio 2022, in collaborazione con Il Sentiero di Arianna per Santa4Family, laboratori ed esperienze per famiglie, presso Ludoteca Comunale di Santa Margherita Ligure (Ge);

giugno/luglio 2022, in collaborazione con Villaggio del Ragazzo con i bambini del Centro estivo Giochinsieme per il progetto Movi-menti selezionato da Con i bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, presso Villaggio del Ragazzo, San Salvatore di Cogorno (Ge);

ottobre/novembre 2022, in collaborazione con Villaggio del Ragazzo con i ragazzi del doposcuola della Scuola secondaria di I grado, per il progetto “L’arte delle meraviglie” sostenuto da Compagnia San Paolo, presso il Centro di San Salvatore di Cogorno (Ge);

dicembre 2022, in collaborazione con Villaggio del Ragazzo con i bambini della Scuola primaria di Mezzanego, I.C. Valli e Carasco (Ge), per il progetto “L’arte delle meraviglie” sostenuto da Compagnia San Paolo.

Breve nota biografica

Maria Rocca nasce e si forma in Veneto, dove frequenta prima l’Istituto Statale d’Arte di Padova e poi l’Accademia di Belle Arti a Venezia. Conclude gli studi di Pittura all’Accademia con una tesi in pedagogia e didattica dell’arte.

Accanto all’attività espositiva e artistica da sempre si occupa di educazione all’arte e progetti didattici, in ambito museale, scolastico e altri contesti.

Nell’a.s. 2021-22 è stata docente di Disegno e Storia dell’arte presso il Liceo Marconi Delpino di Chiavari. Ha un’esperienza pluriennale al Museo Diocesano di Padova, ha collaborato con Società Sistema Museo presso i Musei di Strada Nuova a Genova, con la Società Economica di Chiavari per il progetto A scuola col Museo, e dal 2016 collabora con il MuSel Museo Archeologico e della città di Sestri Levante facendo parte del pool di progettazione didattica del museo.

Da anni realizza gli Andersen Lab nel contesto dell’Andersen Festival, inoltre ha lavorato con il MuSel e Mediaterraneo Servizi per l’ideazione e la realizzazione del contest di disegno rivolto a bambini e ragazzi Alla scoperta di Andersen (2020 e 2021), e Alla scoperta di Mario Lodi (2022). Collabora con Mediaterraneo Servizi, Consorzio Tassano Servizi Territoriali, Villaggio del Ragazzo, LabTer Tigullio.

http://www.mariarocca.com