A Sarzana il mercatino di Forte dei Marmi per l’8 marzo

Il mercatino di Forte dei Marmi torna a Sarzana per la festa della donna.

Dopo il cambiamento di programma, dovuto alle disposizioni delle autorità, la trasferta de Il Mercatino da Forte dei Marmi e Il Mercato del Forte, a Sarzana, viene spostata di una settimana: quindi a domenica 8 marzo, giorno in cui si celebra la festa della donna!

Niente di meglio, quindi, per le tante appassionate del Versilia Style poter festeggiare dedicandosi allo shopping!!!

L’appuntamento è dalle 8.00 del mattino in via Landinelli e piazza San Giorgio, dove per tutta la giornata, le nuove collezioni primavera – estate offriranno tanti irresistibili spunti per rinnovare il proprio guardaroba.

Parliamo, come sempre, di un’offerta merceologica di altissima qualità, selezionata da operatori impegnati a valorizzare le eccellenze dell’artigianato toscano che ben interpretano il gusto ricercato e glamour del “Versilia Style”.

Pelletteria e borse, abbigliamento e accessori di tendenza, pregiata maglieria in cachemire, biancheria per la casa e capi in pelle.

Appuntamento, quindi, domenica 8 marzo, a Sarzana, con Il Mercatino da Forte dei Marmi insieme a Il Mercato del Forte, ovvero il “Versilia Style” originale al 200%!