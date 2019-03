A Sanremo la polizia arresta marocchino pluripregiudicato

Gli uomini del Commissariato di Sanremo hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un marocchino con diversi precedenti di polizia commessi in Italia.

L’uomo, che si trova nel nostro territorio da diversi anni ma privo di soggiorno e di attività lavorativa fissa, negli ultimi mesi si era reso autore di diversi reati contro il patrimonio che, presumibilmente, costituivano la sua sola fonte di sostentamento.

Il marocchino era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma e di dimora con la permanenza in abitazione a partire dalle ore serali e fino alle prime ore del mattino, così come disposto del giudice del Tribunale di Civitavecchia.

Nonostante tale misura lo straniero, che attualmente dimora nella città di Sanremo, ha continuato a commettere reati sia connessi alla violazione della misura in corso, sia di altra natura.

In particolare, circa un mese fa, lo straniero si era reso responsabile di un furto di un cellulare ai danni di un corriere che, mentre era intento a scaricare della merce in Corso Garibaldi, era stato derubato dal predetto il quale subito dopo era scappato per le vie limitrofe ma, fortunatamente, individuato in poco tempo dagli agenti di polizia.

Data la perseveranza nella commissione di eventi delittuosi e la sua condotta complessiva, veniva richiesta al giudice di valutare la possibilità dell’applicazione di una misura cautelare maggiormente afflittiva.

Analizzati i fatti descritti e il comportamento scorretto e sempre in violazione delle norme penali, l’Autorità Giudiziaria di Civitavecchia disponeva l’applicazione della misura cautelare in carcere che veniva eseguita dalla polizia.