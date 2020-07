A San Bartolomeo al Mare continua Estate Diffusa

A San Bartolomeo al Mare prosegue Estate Diffusa. Oggi Enrico Balsamo con Paolo Ballardini e Alex Nicoli. Domani sarà il turno di Aldo Ascolese.

Oggi a Estate Diffusa di San Bartolomeo al Mare, Enrico Balsamo ospita Paolo Ballardini con Alex Nicoli, percussionista e Direttore artistico del Festival MET. Paolo Ballardini è un chitarrista-turnista, cittadino di San Bartolomeo al Mare, impegnato da anni in produzioni pop italiane e internazionali. È chitarrista dell’Orchestra RAI diretta dal Maestro Pirazzoli nella trasmissione “I migliori anni” condotta da Carlo Conti e Anna Tatangelo, dove ha suonato per artisti di fama nazionale (come Renato Zero, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Ron, Albano, Stadio e Francesco Renga) e internazionali (come The Trammps, KC and the Sunshine Band, Mark King e Leo Sayer).

Domani, invece, sempre Enrico Balsamo ospiterà Aldo Ascolese, cantautore genovese che ha fatto da spalla ad artisti del calibro di Francesco De Gregori, Fabrizio de André, Guccini, Bertoli e Vecchioni, aprendo numerosi loro concerti. E’ considerato il miglior interprete delle canzoni di Fabrizio de Andrè, con grande abilità riesce a descrivere perfettamente le arie ed il clima dei vicoli di Genova.

Scarica il PDF del programma di Estate Diffusa: https://bit.ly/31tEY4m

Come già annunciato, il progetto Estate Diffusa, seppur nato durante un periodo di emergenza, vuole essere un punto di ripartenza pronto a evolversi e ad adeguarsi alle future disposizioni, senza perdere la speranza di poter ancora tornare a condividere almeno una parte di estate senza limitazioni, aprendo gli spazi a iniziative più simili a quelle delle scorse stagioni.

Fedele alla tradizione il solo appuntamento con la Ginnastica del Risveglio (presso Largo Scofferi, dietro a Piazza Torre Santa Maria), al lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 10 per tutto il mese di luglio.