A Sampierdicanne un’area dedicata allo sport all’aperto, questa mattina aperta la terza area in piazza Salvo D’Acquisto

A Sampierdicanne un’area dedicata allo sport all’aperto, al taglio del nastro erano presenti Silvia Stanig, vicesindaco F.F. di sindaco, Antonio Segalerba, presidente del Consiglio Comunale, i consiglieri David Cesaretti e Federico Messuti e gli atleti del Villaggio Sport Tennis Tavolo Chiavari.

«Rivitalizzare uno spazio pubblico, renderlo attrattivo soprattutto per i giovani grazie all’attività fisica e allo sport.

Dopo la passeggiata mare e il quartiere di Caperana, abbiamo deciso di intervenire a Sampierdicanne – commentano gli amministratori – Prossima inaugurazione il campetto polisportivo di Caperana per consentire ai ragazzi di giocare a calcio e a basket in sicurezza».

«Come da programma, in poco più di un mese sono terminati i lavori previsti per l’allestimento di una palestra open air in piazza Salvo D’Acquisto, per un costo totale di circa 34.700 euro – spiega il consigliere delegato allo sport, David Cesaretti – Sono stati installati diversi attrezzi per il corpo libero, tra cui due stazioni a parallele e una panca piana, oltre ad una pavimentazione antitrauma.

Ma la grande novità, unica in tutta la città, è la collocazione di un tavolo da ping pong fisso, specifico per l’utilizzo all’aperto. Un’idea nata insieme al sindaco Di Capua, con l’obiettivo di valorizzare la cultura dello sport».