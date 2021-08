A Piombino sold out Il Tenco Ascolta, la manifestazione itinerante ideata dal Club Tenco che dà spazio ai cantautori di qualità.

Venerdì 27 agosto 2021 ore 21.30 – Porticciolo di Marina

Con la partecipazione speciale di Francesco De Gregori e Alberto Fortis

ITA è la manifestazione itinerante ideata dal Club Tenco che dà spazio ai cantautori di qualità

E’ sold-out il nuovo appuntamento de Il Tenco Ascolta;

il format ideato dal Club Tenco che si sviluppa in una serie di live in giro per l’Italia.

Durante i live il Club invita ad esibirsi dal vivo i cantautori ritenuti più interessanti tra gli artisti emergenti o già presenti da tempo sulla scena italiana.

Offre così uno spazio in più per consolidare il loro cammino e mostrare le loro qualità artistiche.

Domani, venerdì 27 agosto, alle ore 21.30, Il Tenco Ascolta arriverà a Piombino (LI), al Porticciolo di Marina.

Ad esibirsi sul palco saranno i cantautori: Lucio Corsi, Claudia Megrè e Marco Corrao.

Due gli ospiti speciali di questa serata: Francesco De Gregori e Alberto Fortis.

I due cantautori, tra i più apprezzati del panorama italiano, saranno sul palco del Tenco Ascolta.

Lo faranno con un set voce e pianoforte, di mezz’ora ciascuno, in cui faranno ascoltare i loro classici più amati.

Francesco De Gregori sarà accompagnato dal pianista Carlo Gaudiello.

Ricordiamo che tra i numerosi premi ricevuti nella sua lunga e prestigiosa carriera, De Gregori ha al suo attivo anche 6 Targhe Tenco:

quattro sono le targhe vinte per il Miglior album (nel 1988 per Terra di nessuno, nel 1989 per Mira Mare 19.4.89,

nel 2001 per Amore nel pomeriggio e nel 2005 per Pezzi), una targa come Miglior Canzone nel 1998 per La valigia dell’attore,

e una targa Miglior interprete nel 2003 per l’album, insieme a Giovanna Marini, Il fischio del vapore.

Inoltre è stato interprete della canzone Il bandito e il campione che è valsa nel 1993 la Targa Tenco Miglior Canzone a Luigi Grechi, autore della canzone.

Il Tenco Ascolta (ITA) è un’occasione per incontrare la musica di qualità di oggi e di domani, come avviene da sempre nelle iniziative del Club Tenco. Non è un contest, e quindi non ci sono vincitori.

In qualche caso però alcuni degli artisti che partecipano a “Il Tenco ascolta” sono invitati al Premio Tenco (la Rassegna della canzone d’autore di Sanremo) o in altre iniziative del Club.

Il format è nato nel 2008 con due serate a Provvidenti, in provincia di Campobasso, e si è poi via via esteso in tutta Italia.

Il Tenco Ascolta a Piombino è organizzato dal Club Tenco in collaborazione con il Comune di Piombino, la Pro Loco e Pomodori Music.

In ottemperanza alle nuove disposizioni governative (DL n° 105 del 23 luglio 2021), dal 6 agosto 2021 l’accesso agli spettacoli aperti al pubblico è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di:

– Certificazione verde Covid-19;

– attestato di vaccinazione di almeno una dose somministrata da almeno due settimane;

– risultato negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti

– certificato di avvenuta guarigione da Covid-19 non anteriore a 6 mesi.

Il personale preposto, oltre alle certificazioni digitali o cartacee, chiederà anche l’esibizione di un documento di identità.

La certificazione non è richiesta per i bambini sotto i 12 anni e per i soggetti esentati con idonea certificazione medica.

