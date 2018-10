A mente fredda di Franco Ricciardi | Vittoria a Frosinone, sesto posto in classifica

Ora è un Genoa che fa sognare!

Ed ha una gara da recuperare a San Siro con il Milan

E dopo oltre otto mesi, il Genoa di Ballardini torna a vincere in trasferta, sfatando un tabù che stava diventando davvero fastidioso.

Un successo ancor più importante anche perché in questo inizio di campionato, mentre in casa i rossoblu erano apparsi un’autentica macchina schiacciasassi (polverizzati Empoli, Bologna e Chievo), in trasferta avevano paurosamente sbandato con il Sassuolo (3-5) ed a Roma con la Lazio (1-4).

Ed ora, dopo i primi tre punti in trasferta, il Grifone si è catapultato a quota dodici al sesto punto in classifica; i tifosi sognano, visto che c’è ancora da recuperare la partita con il Milan, che si giocherà a San Siro. Campo difficilissimo, ma se il Genoa riuscisse nell’impresa, salirebbe al secondo posto in compagnia del Napoli, diretto inseguitore della corazzata Juventus.

Un sogno? Può essere, ma sognare non costa nulla.

A Frosinone il Genoa finalmente si presentato in campo con il gioiello Sandro, un giocatore che, seppur non in piena forma, può veramente fare il salto di qualità ai rossoblu.

Insomma, la saggezza di Sandro con l’entusiasmo di tanti giovani che Ballardini ha lanciato in prima squadra; ci riferiamo prima di tutto al portierino Radu, chiamato a sostituire già dalla domenica precedente un Marchetti in precarie condizioni di forma.

Ebbene il ragazzino rumeno ha effettuato due interventi fondamentali per blindare il 2-1, in un momento in cui la squadra aveva perso un pò la trebidonsa, dopo il rigore regalato dal direttore di gara agli avversari.

Ed il primo pensiero di Radu a fine gara va proprio per Marchetti: “Mi aiuta tantissimo – dice – ed anche prima della gara con il Chievo mi spiegava come comportarmi in campo, con preziosi consigli. Potrei dire che siamo tre bravi portieri – dice ridendo e pensando anche a Vidosek, altro numero uno – con un grande maestro come Marchetti”.

Tra l’altro Radu è stato protagonista dell’azione del raddoppio genoano grazie ad un lungo lancio con i piedi che ha trovato Kouamè pronto a stoppare ed ad innescare Piatek che con freddezza ha trafitto Sportiello.

Ma è tutta la squadra che a Frosinone ha lavorato bene.

La difesa ad esempio, con un Biraschi stoico che ha giocato 75 minuti con un dito steccato e fratturato per uno scontro con un avversario, al centrale Spolli, imbattibile sulle palle alte. E poi naturalmente capitan Criscito, tornato sulla linea dei difensori e giocando magistralmente.

Detto di Sandro che a centrocampo, assieme a Romulo ed Hiljemark, ha giganteggiato, resta il bomber Piatek, giunto alla sua ottava rete in sei gare di campionato!

Per il ragazzone polacco non ci sono più aggettivi, è inarrestabile e si trova benissimo con il giovanissimo compagno di squadra (classe 1997) Kouamè.

E’ disarmante la facilità con la quale scaraventa in porta la palla.

E soprattutto è un ragazzo modesto, che si “gasa” il giusto. “Certo, sono felice di essere in testa alla classifica cannonieri – dice a fine gara – ma sto già pensando alla gara con il Parma; una partita difficile, ma noi siamo pronti a giocarcela con tutti…”.

Ballardini gongola, e non potrebbe essere altrimenti: “Da buon gruppo – afferma il trainer – stiamo piano piano diventando squadra. Ora occorre continuare a far bene, con i tre punti se fai un filetto di vittorie sali e di molto in classifica. Ma intanto da domani penseremo al Parma…”.

Felicissimo anche Preziosi. Qualcuno malignamente dice a bassa voce che Piatek potrebbe partire già a gennaio…

“Non diciamo castronerie – ribatte deciso il presidente genoano – anche solo pensarlo sarebbe una follia. Sono ovviamente molto contento del nostro centravanti, sapevo che era forte; lo scorso anno in Polonia è andato a bersaglio 21 volte, di destro, sinistro e di testa: un vero ariete difficile da fermare per le difese avversarie. Ha realizzato 8 gol in queste sei prime gare di campionato, ma non dimentichiamo le 4 reti segnate al Lecce in Coppa Italia in appena 36 minuti di gioco (poi era stato sostituito, ndr)”.

-Presidente, un Genoa paragonabile a quello del 1991 allenato da Bagnoli che arrivò in semifinale in Coppa Uefa?

“Un calcio troppo diverso – precisa Preziosi – di quasi 30 anni fa. Osso dire, senza tema di smentita, che questo mio Genoa è sulla strada giusta…”.

Insomma, aria serena in casa rossoblu, dove si gongola anche perché i cugini della Sampdoria sono 4 punti punti più sotto in classifica.

Ed anche questo, a Genova è molto, ma molto importante.

Franco Ricciardi

