A Loano la Bandiera Verde, riconoscimento della Fee

Loano, consegnata la Bandiera Verde alla cittadina, riconoscimento internazionale della Fondazione per l’Educazione Ambientale, che attesta l’impegno della scuola a ridurre l’impatto ambientale sul territorio

Anche quest’anno la riconoscimento è stata assegnato alle Valerga, alle Milanesi, alla scuola per l’infanzia “Simone Stella” e alla scuola per l’infanzia e alla scuola primaria dell’istituto Rossello (a causa del lockdown il nido “Stella… Stellina”, gestito dalla Fondazione Leone Grossi, non è stato in grado di completare il progetto, perciò l’attestato verrà conferito a settembre, alla ripresa dell’anno scolastico). In totale a Loano sono stati assegnati sei attestati (consegnati ad altrettante scuole) e quattro vessilli (che sventolano sui quattro plessi cittadini).