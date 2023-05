A Genova corso gratuito di barman, prima e seconda edizione di B.A.C.I. Bar, Accoglienza, Cucina. Iscrizioni aperte fino al 23 maggio 2023.

A Genova corso gratuito di barman, tutte le info.

Le due edizioni del corso gratuito sono cofinanziate dall’Unione Europea con priorità l’Occupazione giovanile.

Cosa fa il barman?

Il Barman accoglie la clientela del bar, prepara e svolge il servizio di caffè, bevande semplici o composte (cocktail). Contribuisce alla preparazione di piatti caldi e/o freddi, si occupa di servire la clientela al banco o al tavolo, procede all’incasso.

Svolge la pulizia delle attrezzature proprie del bar e può occuparsi del rifornimento e della gestione degli stock (bibite, alimenti, etc.) Il mestiere richiede il rispetto di norme igieniche e di sicurezza (D.L. 81/08; D.L. 155/97 H.A.C.C.P.). A tali competenze andranno aggiunte altre competenze tipiche degli addetti alla ristorazione che, nelle PMI, costituiscono una figura flessibile che opera tra Cucina e Bar (preparazione piatti freddi e aperitivi).

Il barman può lavorare in alberghi o ristoranti di una certa dimensione, ma principalmente lavora in bar/caffè e in locali notturni. Può essere titolare o gestore del pubblico esercizio, o lavoratore dipendente. Il barista può lavorare con orari non standard (turni diurni o notturni), nei giorni festivi, spesso il lavoro è legato alla stagionalità del turismo.

Dove e come si svolge il corso?

Il corso è strutturato in due moduli per un totale di 180 ore svolte al 50% in aula ed al 50% in azienda tramite alternanza formativa.

La parte di formazione in aula è suddivisa in due moduli:

Modulo 1: Essere in grado di effettuare il servizio Bar – 80 ore

Modulo 2: Competenze trasversali – 10 ore

Le due edizioni del corso si svolgeranno a Genova presso CFLC e presso le sedi delle aziende che ospitano l’alternanza formativa.

Sono previste lezioni giornaliere di 5/6 ore per cinque giorni a settimana. Sono consentite assenze fino al 15% della durata del corso.

A chi si rivolge il corso?

N. 24 (12 per la 1 ed, e 12 per la 2 ed.) giovani maggiorenni disoccupati, inoccupati e inattivi come previsti dalle normative vigenti, residenti o domiciliati in Liguria, di età inferiore ai 35 anni, che abbiano assolto l’obbligo di istruzione. Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la data di iscrizione.

Non è necessariamente richiesta esperienza professionale pregressa.Per i candidati stranieri è necessaria una buona conoscenza della Lingua Italiana.

L’ammissione al corso è subordinata al superamento delle prove di selezione ed è condizionata all’esito positivo delle visite mediche, svolte presso strutture sanitarie e volte ad accertare l’idoneità alla mansione specifica ai sensi D. Lgs. N.81/08.

Le prove di ammissione che consisteranno in un Test a risposta multipla e un colloquio individuale si svolgeranno presso MaddAlive – Vico della chiesa della Maddalena 20r 16124 Genova (Ge) in data 24 Maggio 2023 Ore 10:00 (1 ed.) e ore 12:00 ( 2 ed.)

La convocazione per la selezione dei partecipanti avverrà contestualmente alla consegna della domanda d’iscrizione. La comunicazione degli esiti delle prove e la graduatoria finale verranno affissi presso la sede di CFLC Via Varese 2/8 (Ge) e saranno disponibili online sul sito www.cflc-confcoopliguria.it

Attestato

Al termine del percorso gli allievi riceveranno i seguenti attestati:

• Attestato di frequenza;

• Attestati aggiuntivi a titolo di partecipazione, che devono considerarsi erogati internamente dall’Ente e rimangono a completo carico e responsabilità dello stesso: Sicurezza Modulo Generale (4 ore) e Modulo Specifico (4 ore), HACCP (8 ore).

Per iscriversi c’è tempo solo fino al 23 Maggio 2023 alle ore 18.00 (per entrambe le edizioni)

Per info e iscrizioni:

http://www.cflc-confcoopliguria.it

oppure recandosi presso la sede di

C.F.L.C in Via Varese 2/8 Terzo Piano- Genova (previo appuntamento).

Tel. 010 8078682