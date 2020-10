A Genova concerto benefico omaggio a Beethoven

Sabato 3 Ottobre ore 20.30 N.S. della Consolazione (Via XX settembre). Concerto omaggio a Beethoven nel 250° anniversario della nascita, con Irene Cerboncini, soprano e Massimo De Stefano, pianoforte.

Un grande soprano e uno straordinario pianista per questo concerto dedicato alla nostra tradizione dell’opera italiana ma con un omaggio a Beethoven nel 250° anniversario della nascita.

A favore dell’Associazione GIGI GHIROTTI e in concomitanza delle 3 giornate

NON TI SCORDAR DI ME del 3-4-5 ottobre.

Ingresso gratuito con offerta libera a favore dell’Associazione GIGI GHIROTTI.

Per tutti i concerti, bisogna prenotarsi a questa mail: associazioneanfossi@gmail.com con nome cognome e numero di cell. per il rintracciamento covid.

Si raccomanda di prestare attenzione affinché vengano rispettati gli spazi di almeno un metro, nel caso in cui si formasse la coda per l’ingresso del pubblico, nonché l’occupazione dei soli posti contrassegnati, indossare le mascherine di protezione e utilizzare l’apposito igienizzante per le mani.