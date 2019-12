Nella notte a Taggia, un incendio ha distrutto il tetto di un appartamento.

Le fiamme, scaturite per cause ancora in fase di accertamento, hanno distrutto buona parte del tetto di un appartamento di via Traversa San Francesco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme.

Nessuno è rimasto ferito, nè intossicato. Ingenti i danni all’abitazione.