A fuoco a Nè capanno con mezzi agricoli, fiamme spente dai VVF

I vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti in località Nè, in via Botasi per l’incendio di un ricovero automezzi agricoli.

Per cause da accertarsi il capanno ha preso fuoco andando a coinvolgere diversi mezzi parcheggiati all’interno.

Nell’incendio sono andati distrutti 2 trattori piccoli e un’Ape, parzialmente interessati dalle fiamme un camion e un’altro trattore.

Sul posto è intervenuta oltre la squadra di Chiavari, anche 2 autobotti, una squadra locale e l’altra giunta da Genova in rinforzo.

Le adiacenti abitazioni non hanno subito danni.