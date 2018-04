A Fiera Primavera presenza storica del Ristorante Romagnolo

Il meteo favorevole di questo weekend fa crescere la voglia di vivere all’aria aperta tra buon cibo e relax e quale migliore occasione per visitare Fiera Primavera?!

Proprio all’interno della manifestazione, troviamo una presenza storica del settore ristorazione: il Ristorante Romagnolo al Girarrosto.

Si tratta di un ristorante posto all’interno del Padiglione D a fianco del Padiglione di Jean Nouvel.

Il titolare Renato ed il figlio Umberto sono molto ospitali e mettono a disposizione dei propri commensali tutti i piatti tipici romagnoli.

Oltre agli antipasti o meglio, come li chiamano loro ’stuzzica appetito’, si parte dalla polenta in sei tipologie differenti, per passare ai taglierini alla romagnola, alle tagliatelle ed arrivare ai più classici ravioli di magro con prosciutto crudo, speck e radicchio.

Per quanto riguarda i secondi, per primo mettiamo lo stinco di maiale poi arrivano le alette di pollo, gli hamburger di pollo ed il fritto misto di pesce. Lo stinco, molto amato dallo stesso titolare Renato, viene preparato al momento ed è possibile vederlo cucinare nello spiedo verticale.

Ci sono, poi, i piatti grigliati, quali: porchetta alla piastra, lo spiedino di carne all’Albana, i wurstel, le costine alla griglia, la salsiccia sgrassata e la grigliata mista di carne.

Ed ancora, contorni, verdure quali zucchine, peperoni, melanzane e crauti vengono cotti alla piastra, mentre le patatine e le cipolle vengono fritte.

Non potevano mancare i dolci, quali panna cotta, mascarpone alla riminese e Gubana ai frutti di bosco.

Il tutto innaffiato con fiumi di birra o di vino tipico quali, Trebbiano, Sangiovese, Brut del Camerone, Albana e prosecco.

Ma il Ristorante Romagnolo è anche spettacolo; questo pomeriggio di domenica 9 aprile, infatti, come da tradizione, ci sarà un ballo country.

A Fiera Primavera l’ingresso è gratuito e l’orario di apertura: da lunedì a venerdì dalle 15:30 alle 22:00, sabato e domenica dalle 11:00 alle 23:00, domenica 15 aprile chiusura alle 21:00.

Il quartiere fieristico può essere raggiunto con la linea bus 31 (stazione Brignole – Gaslini), scendendo alla fermata di corso Marconi all’altezza della Fiera e, con un breve percorso a piedi, con le linee 13 (Prato – Caricamento, scendendo in corso Saffi) e 20 (piazza Vittorio Veneto – via Rimassa) scendendo al capolinea di via Rimassa.

Parcheggio auto nei piazzali antistanti il quartiere fieristico: costa 5 Euro senza limitazioni di orario.