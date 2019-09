A COMPAGNA MARTEDI’ 24 SETTEMBRE 2019 ALLE ORE 17.00 NELL’AULA SAN SALVATORE IN PIAZZA SARZANO

Martedì 24 settembre 2019 alle ore 17.00 nell’Aula San Salvatore in piazza Sarzano, dall’uscita della metropolitana, A Compagna nell’ambito delle conferenze I Martedì de A Compagna, che l’antico sodalizio cura da oltre quarant’anni, promuove il I appuntamento del ciclo 2019-2020: Laura Monferdini:«Fabrizio De André vent’anni dopo. Genova e il suo poeta».

Fabrizio De André, genovese per nascita e per vocazione, sarà raccontato brevemente attraverso la sua lunga e straordinaria carriera artistica e il suo amore incondizionato per Genova, la sua città, dalla quale spesso ha vissuto lontano, ma che ha portato sempre con sé ovunque le scelte di vita e la musica lo abbiano condotto. Oggi, a 20 anni dalla sua scomparsa, che è più che mai presenza, lo ricordiamo come uomo ed artista e nostro “fratello” partito per un lungo viaggio lasciandoci un’eredità preziosa che fa di lui il miglior “promoter” della nostra Genova.

Chi ci accompagna in questo racconto è Laura Monferdini, responsabile dei contenuti museali di viadelcampo29rosso – casa dei cantautori genovesi, che ha al suo attivo collaborazioni con le più prestigiose riviste italiane di musica e cultura ed è collezionista tra le più apprezzate in Italia di dischi e “memorabilia” della canzone d’autore, in particolare della cosiddetta “scuola genovese dei cantautori”. Ha conosciuto Fabrizio nel 1984 a Genova in occasione della presentazione di Crêuza de mâ. Franco Bampi, Presidente de A Compagna

http://www.acompagna.org/rf/mar/index.htm

http://www.acompagna.org/rf/index.htm

La conferenza si tiene nell’Aula San Salvatore della Scuola Politecnica dell’Università di Genova in Sarzano (350 posti a sedere). Si tratta della chiesa sconsacrata che è sulla piazza ed è raggiungibile, oltre che con la metropolitana, da piazza Carignano percorrendo il ponte di Carignano (via Ravasco) oppure lungo la direttrice piazza Dante, Porta Soprana, via Ravecca, Sarzano.