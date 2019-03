Il 16 marzo prossimo a Chiavari, presso il Palazzetto dello Sport in via per Maxena 28 A, si svolge un evento in prima assoluta ad opera della Atzewi Dance Company.

Si tratta di un evento eccezionale in quanto vede la presenza di due grandi danzatori all’interno della compagnia: Amilcar Moret Gonzales, l’etoile cubana presente da anni nello staff di Amici, e Antonella Albano, prima ballerina del Teatro alla Scala scelta da Angelin Preljocaj per la sua ultima creazione “Winterreise”; ed eccezionale perchè dedicato a Giorgia Brixel, la diciottenne chiavarese morta improvvisamente due anni fa, che era anche una talentuosa promessa della danza.

In questa ultima creazione il coreografo Alex Atzewi vuole dare spazio all’individualità di ogni soggetto che compone il quadro da lui presentato, arricchendo ogni movimento e ogni percorso tramite esperienze di vita personale e quotidiana, dandone un disegno articolato e complesso che ne descrive l identità di ogni singolo.

Attraverso la musica, accuratamente scelta, si va a delineare così un flusso in grado di collegare le differenti personalità le quali vanno a concretizzare il concetto di individualità complessa.

La coreografia è stata creata da Alex Atzewi su musiche di Chopin, Vivaldi e Bach con l’aggiunta delle note della “Piccola Suite a quattro mani” del giovane compositore genovese Matteo Camponero, il cui bellissimo “Valzer Blu” è stato suonato dalla Stanford Orchestra al Teatro Sociale di Camogli la scorsa estate.

Assieme alle due etoiles sul palco anche lo stesso Atzewi ed un altro beniamino del pubblico di Amici, Daniele Rommelli.