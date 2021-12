A Campomorone un Dicembre con i fiocchi, ritorna dopo il periodo di chiusura forzata dovuta alla pandemia da Covid-19

A Campomorone un Dicembre con i fiocchi, il comune ha ripreso le attività culturali per animare e ridare nuovo slancio al nostro paese.

Dopo il mercatino artigianale natalizio di domenica 5 dicembre, lo spettacolo comico di Marco Rinaldi dell’8 dicembre, il concerto natalizio itinerante dei “Los Callejeros”

del 12 dicembre, si continua…..Domenica 19 dicembre

Ore 10.30 e ore 15

• Visite guidate alla scoperta del nostro Paese con le guide dell’Associazione“GenovainMostra”.

A partire dalle ore 15.30

• Trampolieri e giocolieri lungo le vie di Campomorone con gli artisti della “Lunatik Cirque”.

• Distribuzione gratuita di cioccolata calda offerta dal Comune di Campomorone presso la merceria Rivera in Via De Gasperi in collaborazione con A.N.P.I.Campomorone.

• Distribuzione gratuita di vin brulè offerto dal Comune di Campomorone presso la piazzetta vecchia in Via Martiri della Libertà in collaborazione con A.N.P.I.Campomorone.Ore 17.30 – Gran finale!!!!

• Si chiude con “Mystique” – spettacolo acrobatico aereo con giochi di luce presso l’anfiteatro dei Giardini Dossetti con gli acrobati della “Lunatik Cirque”.

Info al n. 010-7224314 – www.comune.campomorone.ge.it