Quest’anno a Camogli il mese di febbraio sarà un mese speciale, non solo per il suo San Valentino divenuto appuntamento imperdibile per migliaia di innamorati, ma perché passerà alla storia per il ritorno delle balene, le balene innamorate sul molo di Camogli.

E così, mentre ci si prepara a calare il sipario su San Valentino … innamorati a Camogli 2022, ecco riaffiorare dal mare le due balene, ripristinate con cura e precisione dal Comune di Camogli, Assessorato ai lavori pubblici e gli uffici tecnici competenti.

C’erano già state, ma dopo anni di lontananza, forse è stato irresistibile il richiamo della nostalgia per un luogo così bello, son tornate e son di nuovo al loro posto, lungo il molo di Camogli, proprio di fronte alle bellissime poesie selezionate e pubblicate dalla Rassegna Poesie d’Amore.

Si son fatte belle per l’occasione, perché lo sanno che saranno tanto fotografate, descritte e video riprese, con migliaia e migliaia di post che inonderanno i social.

È quasi un viaggio nell’amore che dalla bellissima Piazza Colombo, attraverso la famosa rete in fibra di cocco costellata dai mille cuori rossi annodati dagli innamorati per lasciare il proprio ricordo, arriva fino il molo dove “Le code delle due grandi balene” danno il benvenuto a chi le va a salutare, per poi proseguire mano nella mano fino al Faro di Camogli, inserito fra i 16 fari più belli d’Italia.

Camogli, una delle località turistiche più famose al mondo, emana romanticismo da ogni suo angolo, e le balene innamorate, giunte proprio al momento giusto, continueranno ad accogliere gli innamorati perché a Camogli, la festa degli innamorati continua tutto l’anno.

San Valentino… innamorati a Camogli, giunto alla trentacinquesima edizione è l’evento che annualmente la Città di Camogli dedica alla festa degli innamorati, coinvolgendo i vari comparti economici, commerciali e turistici della città, dando vita a molteplici iniziative d’intrattenimento che attirano l’attenzione di migliaia di visitatori, artisti, poeti, letterati, scrittori, fotografi, innamorati di Camogli.

È organizzato da Associazione Commercianti ed Operatori Turistici di Camogli e Comune di Camogli, con il patrocinio Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova e Ascom Confcommercio Genova e con la collaborazione Agenzia In Liguria e Pro Loco Camogli.

Internet: http://www.sanvalentinoinnamoratiacamogli.it