A Bordighera la Polizia arresta russo ricercato dall’Interpol

La polizia ha individuato nella notte, a Bordighera, in un lussuoso albergo dove era alloggiato, un uomo di nazionalità russa, su cui pendeva una ricerca internazionale ai fini estradizionali.

Sull’uomo grava una condanna, per un reato commesso nel 2015 in Russia, per minaccia ed istigazione all’estorsione per il quale, nel codice penale russo, la pena prevista arriva a 15 anni di reclusione.

L’intervento è stato portato a termine dagli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza Ventimigliese, guidato dal Dirigente Dr. Aricò.

Straordinariamente elevata la cifra oggetto dell’estorsione che secondo i magistrati russi ammonta ad alcuni milioni di dollari.

La sentenza era stata emessa dalla corte distrettuale di Mosca un anno fa circa.

Dall’inizio del 2018 l’uomo era ricercato in tutti i Paesi aderenti all’Interpol, l’organizzazione internazionale della Polizia Criminale dedita alla cooperazione e al contrasto del crimine internazionale, per le attività al di fuori dei confini nazionali.

L’Interpol si articola su una struttura centrale con sede a Lione ed una struttura periferica. Quest’ultima è rappresentata dagli Uffici Centrali Nazionali.

In Italia tale unità è collocata in seno al Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, posto alle dipendenze della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Dopo l’accompagnamento in ufficio i poliziotti hanno eseguito la lunga procedura prevista nei casi, come questo, di rilievo internazionale, in diretta collaborazione con gli uffici Interpol.

Al termine i riscontri, a partire da quelli sulle sue impronte digitali, sono risultati positivi e congruenti.

Il quarantenne russo non ha opposto resistenza ed è parso quasi rassegnato.

Gli investigatori presumono che sia entrato in Italia da pochi giorni.

Ciononostante è incappato nella rete dei controlli preventivi di sicurezza e anti terrorismo messo in campo in Italia da tempo, eseguito con particolare attenzione proprio nelle zone di frontiera.

Al termine gli agenti hanno condotto l’arrestato nella casa circondariale di Imperia dove rimarrà in attesa della sua estradizione in Russia.