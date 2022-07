A Bonassola continua “Nuove Terre”. Il 31 luglio alle 21:30 appuntamento alla Madonnina della Punta con l’attrice Francesca Sarteansesi.

A Bonassola continua “Nuove Terre”, domenica.

L’incredibile panorama a picco sul mare del promontorio di Madonnina della Punta, a Bonassola, farà da sfondo all’ultima creazione dell’attrice toscana Francesca Sarteanesi: “SERGIO.

Un frammento minuscolo di una vita qualsiasi”. Lo spettacolo è un dialogo in forma di monologo, “moderatamente brillante con qualche piccola impurità tendente all’opaco”. Da questa conversazione in assolo, emergono ricordi, conflitti, rivendicazioni, risate e pianti che vanno a comporre il quadro istantaneo di una vita in comune fatta di piccole cose, come quella di ogni coppia.:”Quando s’andava a mangiare il pesce, Sergio… Alla tu mamma gli garbava tanto andà a mangià il pesce là, come ci si chiamava? Come era il ristorante? Come si mangiava. Te hai sempre scelto tutto giusto te. Tutto. Hai sempre avuto dei gusti, sempre avuto gusto anche nel mangiare, sempre le scelte giuste. Tutti prendevano il branzino, te lo ricordi? Noi si prendeva le triglie.” Non un racconto, ma un flash acceso sulla quotidianità di una storia di un amore.

Sergio nasce da un lungo lavoro di improvvisazione con Tommaso Cheli. “Con lui abbiamo giocato.” – racconta Sarteanesi – “Ho dato delle indicazioni, ho iniziato qualche discorso, ho imboccato alcuni temi. I suoi racconti, le sue impressioni le ho raccolte trascritte e montate.” Il risultato è questo curioso monologo in “beige” pieno di sottile umorismo, che è valso all’attrice la candidatura al Premio Ubu 2021. I costumi sono di Rebecca Ihle. La produzione di Kronoteatro e Gli Scarti con il sostegno di Armunia residenze artistiche – Festival Inequilibrio.

Francesca Sarteanesi nasce a Prato nel 1980. Dopo il diploma artistico si laurea in Discipline dello spettacolo all’Università di Bologna. Nel 2006 fonda la compagnia Gli Omini con la quale lavora fino al 2018 e produce spettacoli che girano in festival e teatri. Ha all’attivo molte collaborazioni importanti, con artisti come Massimiliano Civica, Fanny&Alexander e Roberto Latini.

