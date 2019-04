74° anniversario del 25 aprile le celebrazioni a Varazze

Ecco le celebrazioni in programma a Varazze per il 74° Anniversario della Liberazione.

Le iniziative sono promosse dalla città di Varazze, in collaborazione con la locale sezione A.N.P.I. intitolata a Berto Ghigliotto, per celebrare il 25 Aprile 2019, 74° Anniversario della Liberazione.

«Partecipiamo per ricordare tutti insieme il giorno della Liberazione riflettendo sul nostro passato senza mai dimenticare. La nostra bella Italia deve rimanere unita nella fratellanza e nella solidarietà, nella fermezza e nella condivisione per affrontare anche con sacrifici i difficili momenti odierni e con orgoglio superarli. Onoriamo oggi il fondamento della Carta Costituzionale come garanzia dei diritti irrinunciabili della libertà dell’uomo, ringraziando sempre coloro che a prezzo della vita ce li hanno donati. Il dono della vita per la libertà.» (Il Sindaco: Alessandro Bozzano – Il Presidente: Maurizio Gualdi).

Il programma:

Ore 9,00 – Rappresentanza alla fraz. Pero, loc. Valloria, per la deposizione di una corona alla lapide di Emilio Vecchia.

Ore 9,30 – Rappresentanza al cimitero urbano per la deposizione di una corona al monumento ai Caduti ed alla tomba del partigiano Emilio Vallino.

Ore 10,30 – Raduno dal Palazzo comunale delle Rappresentanze Combattentistiche, Autorità Civili e Militari e partenza corteo con l’accompagnamento della Banda Cardinal Cagliero e deposizione corona a:

lapide di viale Nazioni Unite – via Malocello;

lapide ai Caduti di tutte le guerre in Piazza Sant’Ambrogio;

al Monumento ai Marinai d’Italia.

Ore 11,15 – Alzabandiera in piazza De Gasperi.

A seguire partenza corteo sulla passeggiata a mare sino a Piazza Bovani e deposizione di una corona alla lapide di Nello Bovani.

Ore 12,00 – Piazza Beato Jacopo:

Saluto e discorso del Sindaco;

Saluto del Presidente della sezione A.N.P.I. di Varazze;

Intervento di Andrea Pasa, Segretario generale CGIL Savona.

Concluderà la Banda musicale della Città di Varazze Cardinal Cagliero.