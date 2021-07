3 e 4 luglio, la Fontanabuona ombelico del mondo di Skiroll, lo sci a rotelle

Per un fine settimana la Valfontanabuona diventa l’ombelico del mondo dello Skiroll, una disciplina detta anche “sci a rotelle”, praticato soprattutto in estate su strade asfaltate, molto sviluppato al Nord dell’Europa dove gli atleti che praticano sci di fondo si allenano quando manca la neve.

Ed il 3 e 4 luglio, primo weekend del mese, si svolgerà proprio in Valfontanabuona la “3a tappa di Coppa Italia Cascina Bianca” di Skiroll.

Nel dettaglio, sabato 3 luglio a Cicagna è prevista una “sprint” in tecnica libera di 200 metri.

La gara inizierà alle ore 16.30 con le qualifiche, poi seguiranno successivamente le fasi finali.

Tra gli altri, sarà presente il piemontese Emanuele Becchis, Campione del Mondo categoria “sprint” nel 2015 in Val di Fiemme e nel 2017 a Solleftea in Svezia; suo principale avversario un astro nascente, il rentino Michele Valerio, non dimenticando però Matteo Tanel, che arriva dall’Alto Adige, vincitore dell’ultima Coppa del Mondo.

Il giorno successivo seguirà la prova in tecnica classica in salita, con partenza alle 10.30 da Monleone e arrivo a Lorsica, dove Matteo Tanel avrà come temibili avversari Luca Curti e Michael Gallassi. Ci sarà anche la gara femminile in salita, dove è favoritissima Elisa Sordello.

L’organizzazione è affidata ai dirigenti del Sci Club Santo Stefano d’Aveto (una garanzia) e dalla FISI.

Una bella occasione per visitare la valle che corre parallela all’interno del litorale da Genova a Lavagna, dove si trovano anche ottimi ristoranti.

FRANCO RICCIARDI