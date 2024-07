25enne molesta i passanti e danneggia Auto della Polizia

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 25enne per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato nella notte scorsa in Piazza Acquaverde. Il giovane è stato anche denunciato per ricettazione e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

Intervento della Polizia in piazza Acquaverde

Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato Cornigliano sono stati inviati nelle vicinanze di Piazza Acquaverde per un giovane che molestava i passanti. Il sospetto, privo di documenti, ha mostrato un atteggiamento non collaborativo. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato un martello e una tessera sanitaria di cui il 25enne non ha saputo giustificare il possesso.

Resistenza e danneggiamento dell’auto di servizio

Per procedere alla sua identificazione, i poliziotti hanno deciso di portarlo in Questura. Durante il trasporto, il giovane ha iniziato a dimenarsi, colpendo l’auto di servizio con calci e testate, causando danni significativi. Ha anche ferito gli agenti, che hanno dovuto ricevere cure mediche con una prognosi di 5 giorni.

Procedimenti legali e presunzione d’innocenza

Stamattina è prevista la direttissima per il 25enne. È importante ricordare che l’indagato è considerato innocente fino a una sentenza definitiva di condanna.