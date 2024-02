25° edizione Stelle nello Sport: un quarto di secolo di passione e impegno sportivo

Genova – Stelle nello Sport, il progetto che da 25 anni promuove il mondo dello sport e i suoi valori nella comunità ligure, raggiunge un importante traguardo.

L’obiettivo iniziale era celebrare gli atleti e incentivare la pratica di discipline meno note, ma nel corso degli anni si è trasformato in un impegno sempre più ampio, con un’attenzione crescente all’inclusione sociale e al sostegno della Fondazione Gigi Ghirotti ETS, del sistema scolastico e di tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro capacità.

Nato nel 2000 per valorizzare lo sport ligure e le sue eccellenze, Stelle nello Sport ha consolidato la sua missione nel promuovere la cultura sportiva e i suoi valori educativi e sociali.

Attraverso 25 anni di attività, il progetto ha organizzato oltre 1.300 eventi, premiato 460 atleti e 225 società sportive, coinvolgendo un vasto pubblico di oltre 33.500 spettatori al Galà e 104.500 studenti.

Inoltre, sono state distribuite 133.000 copie dell’Annuario ligure Sport e raccolti fondi per importanti cause benefiche, raggiungendo un totale di oltre 470.000 euro.

Il progetto ha saputo adattarsi ai cambiamenti e crescere con il supporto della comunità. Attraverso i suoi canali online e social, ha raggiunto oltre 35.000 fan e follower, con una newsletter che conta 17.500 lettori registrati e oltre mezzo milione di pagine viste sui portali web.

Nel 2024, anno in cui Genova è designata Capitale Europea dello Sport, Stelle nello Sport celebra il suo 25º anniversario con nuove iniziative e un’apertura sempre maggiore verso atleti, tecnici, dirigenti, studenti e tutti coloro che condividono la visione dello sport come strumento per migliorare la qualità della vita.

Grazie al sostegno delle istituzioni locali, il progetto continuerà a promuovere l’attività sportiva e a sostenere cause sociali nel corso degli anni.

L’assessora allo sport della Regione Liguria, Simona Ferro, sottolinea l’importanza di Stelle nello Sport come principale vetrina dello sport regionale, elogiandone il contributo alla promozione delle discipline meno conosciute e al racconto delle imprese degli atleti liguri.

Anche l’assessore allo Sport del Comune di Genova, Alessandra Bianchi, riconosce il valore del progetto nel promuovere i valori dello sport e il coinvolgimento della comunità, evidenziando l’importanza delle iniziative di Stelle nello Sport nel contesto della designazione di Genova come Capitale Europea dello Sport.

Le celebrazioni del 25º anniversario includono la votazione per gli sportivi liguri dell’anno, il Premio Fotografico Nicali-Iren, il concorso scolastico “Il Bello dello Sport” e incontri nelle scuole su temi cruciali come alimentazione e dipendenze.

Eventi speciali come la Charity Night dedicata alla Fondazione Gigi Ghirotti e il 25° Galà delle Stelle precedono la Festa dello Sport al Porto Antico di Genova, seguita dallo SportAbility Day alla Sciorba MySport.

Stelle nello Sport continua a consolidare il suo legame con il mondo della scuola, attraverso la partnership con Orientamenti e iniziative come “Una Classe di Valori” e il concorso scolastico “Il Bello dello Sport”, che coinvolgono migliaia di studenti liguri ogni anno.

Grazie al sostegno di aziende come Iren Luce Gas e Servizi, il progetto promuove anche l’organizzazione di eventi sportivi sul territorio e sostiene associazioni con progetti specifici, mantenendo un impegno costante per il rispetto dell’ambiente e la promozione di uno stile di vita sano attraverso lo sport.

Con il patrocinio di Sport e Salute, Coni e Cip in Liguria, Stelle nello Sport continua a crescere e ad ampliare la sua rete di sostenitori e partner, consolidando il suo ruolo fondamentale nella promozione dello sport e dei suoi valori nella comunità ligure e oltre.