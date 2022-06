24esimo SUQ Festival, programma 21 e 22 giugno a Genova

GENOVA – Si entra nel vivo del 24° SUQ Festival con il programma delle giornate 21 e 22 giugno: molti gli appuntamenti da seguire sotto il tendone in Piazza delle Feste al Porto Antico di Genova e non solo, tra musica, incontri, worskshop e la rassegna Il Teatro del dialogo. Un programma multiculturale che favorisce l’incontro fra persone di nazionalità e generazioni diverse, una trasversalità evidente tra i numerosi e affezionati frequentatori della manifestazione diretta da Carla Peirolero. Nel calendario delle prossime giornate risaltano due fra i temi più brucianti dell’attualità: ecologia e guerra. Oltre alla grande musica internazionale con una star come Awa Fall.

Molti gli appuntamenti EcoSuq di martedì 21 giugno. La rassegna Teatro del Dialogo alle 18 propone “Il settimo continente. L’uomo e la plastica, quando tutto viene a galla…”, spettacolo di e con Alberto Ierardi, Giorgio Vierda e Luca Oldani, prodotto dalla Ribalta Teatro con il sostegno del Teatrino dei Fondi San Miniato (replica mercoledì 22 giugno alle 10.30). Adatto ad un pubblico di ragazzi e famiglie, parla di una realtà allarmante: l’isola di plastica che si è formato nell’oceano, grande tra volte la Francia e visibile dallo spazio, chiamata “il settimo continente”. Mentre il mare riporta a galla le nostre dimenticanze, noi affondiamo nella preoccupazione, incapaci di assumere decisioni concrete. Nello spettacolo i tre attori si improvvisano maghi tra goffi tentativi, belle speranze e improbabili soluzioni, nella disperata imprese di fare scomparire tutto quanto.

Gli altri appuntamenti EcoSuq della giornata sono il SUQ dei Bambini (ore 16) con il laboratorio “Semi dai 5 continenti #4 #Asia”, la premiazione “Zena Green School” (ore 19.15) con Cittadini Sostenibili e le scuole primarie Tosca-Bercilli, Garaventa-Gallo, Embriaco, seguita dall’aperitivo solidale (ore 19.30). La sera si prosegue con “Le impronte di Eva”, incontro con la docente e scrittrice Arianna Dagnino sull’omonimo libro pubblicato da Ensemble Edizioni, che sarà intervistata da Laura Guglielmi, giornalista e scrittrice. Il romanzo racconta l’avventura on the road di una paleontologa afrikaner nel Sudafrica lacerato dalle divisioni etniche. Si chiude con la musica non solo per chi ha voglia di ascoltarla, ma anche per chi ha voglia di farla. Alle 22.30 inizia “African jam band”, un drum circle aperto a tutti condotto da Olmo A. Manzano Anorve su un repertorio di cover reggae classiche e canzoni originali afrobeat.

Mercoledì 22 giugno il 24° SUQ Festival prosegue con la prima nazionale di “Pazi Snajper attenzione cecchino” di Roberta Biagiarelli, in scena alle 19,30 alla Claque del Teatro della Tosse, in collaborazione con Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse e Patto di Sussidiarietà Nuovo Sestiere del Molo. A 30 anni dall’assedio di Sarajevo, Roberta Biagiarelli e Sandro Fabiani sono protagonisti di un’azione ambientata in due situazioni parallele in cui si legge la drammaticità della guerra vista da punti di vista opposti. Da una parte la postazione di un cecchino attraversato da un flusso ininterrotto e di pensieri, dall’altra l’abitazione di un uomo e una donna che resistono in un condominio abbandonato. Diretto da Luca Bollero, “Pazi snajper” è prodotto da Il Contato del Canavese, Teatro Miela Bonawentura, Babelia & C. progetti culturali. Lo spettacolo è preceduto, in Piazza delle Feste alle 18, dall’incontro “La guerra dei Balcani… e oggi?” con Silvio Ferrari, docente e scrittore, Sergio Casali della Comunità di Sant’Egidio, Valeria Garré di Casco Bianco Caritas, Sabrina Morena del Festivall S/paesati di Trieste. Conduce Giovanni Giaccone di Good Morning Genova.

Alle 21,30 grande appuntamento con la musica. Il palco del SUQ ospita il concerto di Awa Fall, la cantante italo senegalese che, giovanissima, è già una stella dal reggae e della black music. Vive a Bergamo ed è una celebrità internazionale, con oltre cento concerti ogni anno, tra i quali una trascinante esibizione all’Africa Festival a Wurzburg, in Germania, il più grande appuntamento europeo con la musica africana. Insieme a lei si esibiscono il chitarrista Iacopo Boschi e la corista Valentina Benaglia.

Da non dimenticare l’apertura alle 16 con il SUQ dei bambini e alle 17 “Sentire il silenzio” con il concerto della violoncellista Giulia Mazza che riporta alla musica e alla pace con il progetto Silenzio, si programma! A cura di La Cruna Cooperativa Sociale, Scuola di Robotica e TrillArgento APS.

Tutti gli eventi di queste due giornate sono gratuiti, eccetto gli spettacoli del Teatro del Dialogo (biglietto €10 intero, 7€ ridotto). Solo per “Il settimo continente” biglietto €4 – Prenotazione via whatsapp al numero 329 2054579 oltre che su Vivaticket e Happy Ticket

#ILTEATROFABENE Dedicata all’Ucraina l’importante iniziativa solidale: chi acquista un biglietto per gli spettacoli teatrali del Suq riceverà un coupon che vale una donazione di prodotti Coop Liguria per l’Associazione Ucraina Pokrova. Novità dopoteatro al Suq: con il biglietto degli spettacoli alle 19.30, si può cenare al Festival con uno sconto del 10%

Sostenuto dal 2014 dal MiC – Ministero della Cultura, il SUQ Festival 2022 è patrocinato dalla Commissione Nazionale Italiana UNESCO, dal Ministero della Transizione Ecologica per l’impegno nei confronti delle tematiche ambientali e la scelta di essere plastic free. Partner istituzionali storici sono Comune di Genova, Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova e Porto Antico di Genova Spa. Maggior sostenitore è la Fondazione Compagnia di San Paolo. Principali partner e sponsor Eco Suq sono Novamont Spa, Coop Liguria, Amiu, Emac, Iren, Banca Etica, L’Albero dei Sorrisi Onlus. Partner culturali sono Goethe-Institut Genua, Ateatro.it, Istituto Italiano di Cultura di Londra, Nuovo Sestiere del Molo, Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse

Media partner Rai Radio 3 e RAI LIGURIA

Socialmedia partner TrovaFestival, Fattiditeatro

Programma completo:

http://www.suqgenova.it/wp-content/uploads/2022/06/Brochure-programma-Suq-Festival-2022-web.pdf