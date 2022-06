24° SUQ Festival a Genova: il 23 e 24 giugno con Sinisi, Scurati e il Giro di gusto

GENOVA – Il 24° SUQ Festival prosegue il 23 e 24 giugno tra teatro, incontri, danze e con il Giro di gusto al Sestiere del Molo. Due giornate ricche di appuntamenti per la manifestazione diretta da Carla Peirolero, che ha come base il Bazar dei Popoli sotto il tendone di Piazza delle Feste al Porto Antico di Genova, ma in questa edizione si sposta anche al di là dei suoi confini abituali occupando strade, piazze e luoghi del centro storico, in accordo con il Patto di sussidiarietà Nuovo Sestiere del Molo.

La giornata di giovedì 23 giugno si apre in un orario insolito, le 14.30, per il Giro di gusto al Sestiere del Molo, un tour tra multietnico e tradizione nelle botteghe e nei ristoranti della città vecchia, in compagnia di Vittorio Castellani aka Chef Kumalé. Partenza dal SUQ Festival e posti limitati (partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 329 2054579 solo whatsapp). Alle 16 il SUQ apre con “Quante ne sai?”, un laboratorio che mette a confronto le generazioni sulla corretta raccolta differenziata, a cura di AMIU Genova. Alla 17 spazio alle danze bollywood e gypsy con “Oriental Masala”. Alle 18, incontro “La sostenibilità in cucina: scoprire, provare, essere!” con Monica Dellepiane della Camera di Commercio di Genova, Daniel Fida di Zafferano di Rosso, lo chef Paolo Ferralasco di Zupp e Livia Pisciotta, coordinatrice del corso di laurea in Dietistica dell’Università di Genova, per parlare di dieta sana e della gestione sostenibile dei ristoranti grazie alla scelta oculata di materiali, prodotti, energia. Alle 19 si resta in cucina con “Ti spezio in due”, showcooking di Chef Kumalé sul Chiai Masala, ovvero l’arte della miscelazione delle spezie. Alle 21,30 occhi puntati sul sesto titolo della rassegna Teatro del Dialogo con l’opera cross mediale “Laudato sì” in scena nella chiesa di San Pietro in Banchi. Michele Sinisi, attore e drammaturgo più volte candidato ai Premi Ubu, si avventura nella complicata sfida di parlare di Dio, ispirandosi all’enciclica Laudato sì di Papa Francesco e al Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi. Un percorso di indagine sull’epifania umana tra esperienze personali calate in un mondo dove si incrociano senza un ordine apparente aziende e preghiera, sesso e matematica, morte e paesaggi, albe e ricordi. Produzione Elsinor in collaborazione con Banca Etica e Festival Castel dei Mondi di Andria. La giornata si chiude alle 22.30 in Piazza delle Feste con il Live Breaking Showcase della Bad Troopers Crew e il dj set di MattOne della Cohesion Crew.

L’appuntamento più atteso di venerdì 24 giugno è l’incontro con Antonio Scurati al SUQ alle 21. Lo scrittore presenta il suo ultimo libro “Guerra. Il grande racconto delle armi da Omero ai giorni nostri” (Bompiani Edizioni), intervistato da Andrea Plebe de Il Secolo XIX. Scurati, che insegna Teorie e tecniche del linguaggio televisivo presso l’Università di Bergamo, dove coordina il Centro studi sui linguaggi della guerra e della violenza, racconta com’è cambiata la narrazione della guerra dall’epica antica alla tragica attualità del conflitto in Ucraina raccontato dalla televisione. Tante cose sono diverse, ma la guerra per chi la subisce ha sempre la stessa faccia.

Gli altri appuntamenti della giornata sono l’incontro che svela “Tutti i segreti della raccolta differenziata” (alle 18), piccoli accorgimenti che possono essere di grandi aiuto spiegati da Claudia Lupi di AMIU Genova e Andrea Sbarbaro di Cittadini Sostenibili. Alle 19 ultimo showcooking di Chef Kumalé in questa edizione del SUQ, racconto e degustazione intitolati “Da Istanbul a Genova lungo la via delle spezie”, per scoprire da dove viene la salsa di noci. Come sempre il Festival apre alle 16 con il SUQ dei bambini.

Tutti gli eventi di queste due giornate sono gratuiti, eccetto gli spettacoli del Teatro del Dialogo (biglietto €10 intero, 7€ ridotto). – Prenotazione via whatsapp al numero 329 2054579 oltre che su Vivaticket e Happy Ticket

#ILTEATROFABENE Dedicata all’Ucraina l’importante iniziativa solidale: chi acquista un biglietto per gli spettacoli teatrali del Suq riceverà un coupon che vale una donazione di prodotti Coop Liguria per l’Associazione Ucraina Pokrova. Novità dopoteatro al Suq: con il biglietto degli spettacoli alle 19.30, si può cenare al Festival con uno sconto del 10%

Sostenuto dal 2014 dal MiC – Ministero della Cultura, il SUQ Festival 2022 è patrocinato dalla Commissione Nazionale Italiana UNESCO, dal Ministero della Transizione Ecologica per l’impegno nei confronti delle tematiche ambientali e la scelta di essere plastic free. Partner istituzionali storici sono Comune di Genova, Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova e Porto Antico di Genova Spa. Maggior sostenitore è la Fondazione Compagnia di San Paolo. Principali partner e sponsor Eco Suq sono Novamont Spa, Coop Liguria, Amiu, Emac, Iren, Banca Etica, L’Albero dei Sorrisi Onlus. Partner culturali sono Goethe-Institut Genua, Ateatro.it, Istituto Italiano di Cultura di Londra, Nuovo Sestiere del Molo, Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse

Media partner Rai Radio 3 e RAI LIGURIA

Socialmedia partner TrovaFestival, Fattiditeatro

Programma completo:

http://www.suqgenova.it/wp-content/uploads/2022/06/Brochure-programma-Suq-Festival-2022-web.pdf