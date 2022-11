Un Natale a Sanremo costellato di luci e decorazioni dal sapore vintage. Con The Mall Sanremo si celebra il periodo più magico dell’anno con Xmas Factory.

Si tratta dell’esclusivo evento di Natale che, fino all’8 gennaio, accoglierà i visitatori in un villaggio incantato, fatto di elementi unici e strutture multisensoriali.

Inizia così un viaggio onirico, che si snoda lungo l’intero perimetro della destinazione ligure, impreziosito da grandi abeti blu illuminati, boule de neige in formato maxi, ghirlande sulle ringhiere e suggestivi archi addobbati.

Decorazioni avvolgenti e coinvolgenti, che ritornano all’interno delle speciali installazioni ornate a festa.

Si è subito catapultati in una fabbrica dei sogni, tra Schiaccianoci, palle di vetro, mongolfiere portadoni e caroselli.

La Xmas Factory è lo spazio giocoso dove rilassarsi, divertirsi e confezionare i propri acquisti con carta da regalo e sticker ad hoc.

Imperdibile anche la Dream Room, la stanza infinita e tridimensionale con cascate di sfere cromate, paillettes ed effetti sonori per un’esperienza immersiva e social senza eguali.

Un Natale, vista mare, quello nella Riviera dei Fiori, tutto da ammirare dall’ampia terrazza adibita a zona lounge tra decori e pouf festivi, ma anche di prelibati appuntamenti con il gusto.

Dal 25 al 27 novembre, infatti, The Mall Sanremo ospita il Food Market, speciale evento nell’evento interamente dedicato all’universo dell’enogastronomia locale.

Percorrendo gli spazi del Mall, sarà possibile scoprire e assaggiare i sapori della Riviera, da alcuni dei migliori ristoranti della zona.

Ma non solo. Oltre a numerose attività per bambini nei weekend, i clienti riceveranno in omaggio addobbi personalizzati, come palline con logo e piccoli alberi in legno con cui abbellire casa.

The Mall Sanremo inaugura così la stagione natalizia a ritmo di bellezza e unicità: il luogo ideale dove vivere in prima persona la vera essenza delle feste.

