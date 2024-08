Weekend dell’esodo di Ferragosto: la situazione: 8 km coda sulla A26

Le altre situazioni

Ecco i primi problemi, in quello che viene definito week end da bollino nero per il grande esodo estivo della settimana di Ferragosto.

Sulla A26 Genova Voltri – Gravellona Toce tra Ovada e il bivio per la A10 Genova-Savona, in direzione del capoluogo, questa mattina un mezzo pesante è rimasto in panne, generando una coda di 10 km in diminuzione.

Il traffico defluisce sulla sola corsia di sorpasso. A chi viaggia verso Genova, Savona e la A12 Genova – Sestri Levante si consiglia di percorrere la A7 Serravalle – Genova.

Dal km 7 in direzione Genova Voltri, è presente una coda tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per traffico intenso

Code anche al bivio della A12 con la A7 Milano-Genova e Genova Nervi a causa del traffico intenso e ancora tra Genova Nervi e Rapallo.

Sulla A12 dal km 4.2 in direzione Genova, è presente una coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso

Sulla A10 Genova-Savona dal km 6 in direzione Ventimiglia è presente una coda tra Genova Pegli e Arenzano per traffico intenso

Dal km 26.8 in direzione Ventimiglia, traffico rallentato tra Varazze e Celle Ligure per traffico intenso