Weekend alla scoperta della scienza a Campomorone

Spettacolo all’aperto per bambini, alla scoperta della scienza con ADM. Proseguono i weekend estivi dedicati alle famiglie con bambini a cura di Associazione Didattica Museale di Genova.

Nell’ambito di “ADM outdoor experience – Musei all’aria aperta”, l’iniziativa ideata per permettere agli utenti di godere in tutta sicurezza e libertà di laboratori e incontri didattici, venerdì 3 luglio alle ore 18:30 presso i Giardini Dossetti di Campomorone, si terrà lo spettacolo “Tutti i perché della pecorella Erminia” in collaborazione con “Mi racconti una storia?”.

La ricetta vincente di tutte le grandi scoperte scientifiche si basa su tre elementi fondamentali: un’irrefrenabile curiosità, spirito di osservazione e innumerevoli prove. La pecorella Erminia è dotata di queste qualità che sono il vero “carburante” della scienza: fare domande è la cosa che le riesce meglio!

Lo spettacolo è indicato a bambini dai 5 anni in su; ha una durata di circa un’ore e un costo di 8 euro a partecipante ( adulti inclusi).

Si ricorda che è necessaria la prenotazione attraverso il sito www.assodidatticamuseale.it

Per ulteriori informazioni è possibile contattare ADM ai seguenti recapiti:

3348053212

genova@assodidatticamuseale.it

Inoltre ADM propone attività all’aperto espressamente dedicate ai bambini, in collaborazione con le strutture con le quali collabora. E’ stato reputato opportuno modificare le consuete proposte per i centri estivi, adattandole alle attuali condizioni di sicurezza previste dalla legge, senza tralasciare il piacere della scoperta. Per questo motivo i bambini dai 6 agli 11 anni potranno partecipare, in sicurezza, ai laboratori all’aperto condotti da operatori ADM. Le attività, consultabili on line su www.assodidatticamuseale.it, dureranno due ore e mezza circa e avranno un costo di 20 euro a giornata (con sconti per fratelli). I gruppi saranno molto ridotti per garantire un’esperienza unica e coinvolgente, mantenendo le condizioni di sicurezza.