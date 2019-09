Volo su Genova. Concerto d’autore all’Aeroporto

“Volo su Genova”, Concerto di musiche d’autore

Con Max Manfredi e Federico Sirianni

Sabato 14 settembre, a partire dalle 19.30, si terrà un concerto aperitivo al Caffè Pascucci Sky Terrace c/o Aeroporto di Genova.

L’evento, gratuito, rientra nella campagna di promozione della nuova terrazza a marchio Pascucci, e risponde alla volontà di riaprire ai genovesi tutti, non solo ai passeggeri, un luogo tra i più cari e suggestivi della città.

Una serata con Max Manfredi e Federico Sirianni, cantautori da sempre e amici da tanto, alla scoperta della canzone d’autore, con un repertorio che spazia da composizioni originali a brani di artisti amati. Considerati “eredi” ideali della tradizione dei cantautori genovesi e vincitori di prestigiosi premi internazionali, i due musicisti sono accompagnati dalla violinista Alice Nappi. Aprono il concerto le canzoni del cantautore e poeta Antonio Clemente. Per tutti i partecipanti sono previsti drink omaggio gentilmente offerta dalla ditta Timossi Commerciale SpA. I partecipanti che verranno in auto potranno utilizzare gratuitamente il parcheggio P1 (non utilizzare la corsia Telepass).

L’evento è organizzato e promosso da Sirio SpA con la gentile collaborazione dell’Aeroporto Cristoforo Colombo.

Per una serata diversa passa in aeroporto, La terrazza è aperta!

Sirio S.p.A.

Sirio nasce nel 1993 a Ravenna come operatore professionale nel settore della ristorazione commerciale ospedaliera, fino a diventarne leader indiscusso in Italia. Sirio ha ampliato negli anni gli ambiti di competenza entrando nel 2006 nella ristorazione commerciale autostradale, nel 2012 nel segmento della ristorazione veloce fast food come franchisee del marchio Burger King in Italia, nel 2014 in quello aeroportuale ed infine, nel 2018 nel City Center Business. Al 31 dicembre 2018 Sirio è presente sul territorio italiano con 77 punti vendita, con un fatturato di oltre € 64 milioni e oltre 700 dipendenti.

Aeroporto di Genova S.p.A.

Il Cristoforo Colombo, incluso nella lista degli scali italiani di “Primo livello, è l’aeroporto di riferimento della Liguria e del Basso Piemonte e può contare su un bacino d’utenza di oltre 1,6 milioni di residenti. Nel 2018 ha registrato un incremento di passeggeri del 16,5%. Nel 2019 offre 44 rotte di linea. Grazie al collegamento con le principali città italiane e con molti dei più importanti hub europei, dall’Aeroporto di Genova è possibile raggiungere oltre 600 destinazioni nel mondo con un solo scalo. Dal 22 maggio 2019 è collegato con la ferrovia grazie alla passerella realizzata presso la stazione di Sestri Ponente Aeroporto e al nuovo servizio navetta Flybus.