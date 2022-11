Volley, Lunezia a Genova e derby per la Rainbow

Sarzana – Per la 5.a giornata del campionato di Serie C regionale ligure femminile / Girone B, la Prima squadra del Lunezia Volley gioca domenica 13/11 (ore 17.30 con arbitri Pons e Ferlito) al Palaserteco di Genova, con la Serteco Wonder vicecapolista. Probabile il recupero del centrale Bencaster, ancora assente invece la banda Maltana, nonché capitan Poletti che si deve operare per via del crociato rotto: ora è ufficiale…

La squadra sarzanese di Serie D / Girone B gioca invece sabato 12/11 in casa del Casarza Ligure, ore 20 alla palestra “De André”, contro il Casarza penultimo in classifica sempre per la 5.a giornata; arbitra Piazza.

Da non trascurare infine, in 1.a Divisione territoriale, il derby provinciale in programma alle 20.30 a Ceparana ancora sabato 12 tra la locale Futura e la vicecapolista Rainbow Spezia; quest’ultima del Volley Pool Levante come il Lunezia.

Nella foto il d.g. “lunense” Stefano Menconi