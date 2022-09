L’episodio sarebbe avvenuto la scorsa settimana a Genova, come riporta Il Secolo XIX

Un’altra violenza sessuale a Genova. Questa volta, la vittima è una studentessa 14enne genovese, uscita di casa per portare fuori il cane.

A riportarlo Il Secolo XIX, precisando come l’episodio sia “avvenuto la settimana scorsa in una via centrale della città. La giovane era appena uscita di casa quando è stata aggredita da dietro, trascinata in una strada adiacente e abusata sessualmente.”

L’aggressione, sempre secondo il quotidiano genovese, che riporta il racconto della vittima, sarebbe avvenuta ad opera di “un uomo robusto, sulla cinquantina di origine nordafricana”. L’uomo avrebbe aspettato che nella strada non passasse nessuno e in quel momento sarebbe scattata la violenza.

La richiesta d’aiuto sarebbe proprio partita dalla 14enne, che, in strada, sarebbe riuscita ad attirare l’attenzione dei passanti.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri.

La 14enne è stata trasportata all’ospedale, con i militari che hanno avviato le indagini. Sembra, com’è prassi, siano stati acquisite le immagini di videosorveglianza delle telecamere della zona.

L’aggressione si aggiunge ad una lunga liste di violenze sessuali registrate quest’estate a Genova.