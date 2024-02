Vìola decreto d’espulsione, albanese arrestato a Ceriale

Ieri pomeriggio, i poliziotti del Commissariato di Polizia di Stato di Alassio hanno arrestato a Ceriale un uomo di quarant’anni di origine albanese, con precedenti penali legati agli stupefacenti, per aver violato un decreto di espulsione dal Territorio Nazionale.

Nel gennaio 2022, all’uomo era stato notificato un decreto di espulsione giudiziaria con divieto di ritorno sul Territorio Nazionale emesso dalla Questura di Livorno.

Nonostante ciò, dopo essere stato rimpatriato in Albania, è rientrato in Italia prima del termine del periodo di divieto di reingresso, che secondo la normativa avrebbe dovuto essere di 10 anni.

Dopo un’approfondita attività investigativa, i poliziotti lo hanno individuato presso l’abitazione di una donna e lo hanno arrestato con l’accusa di aver violato il provvedimento di espulsione.

Inoltre, è risultato destinatario di un provvedimento di revoca di decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura del Tribunale di Livorno, per cui dovrà scontare in carcere una pena residua di 3 mesi e 13 giorni di reclusione.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato associato alla casa circondariale di Imperia e, al termine della pena detentiva, sarà nuovamente espulso dal territorio nazionale.