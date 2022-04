Vigilia di Champions League, la Pro Recco a Bucarest

Penultima giornata di Champions League per la Pro Recco: domani, alle 19 ora italiana, i biancocelesti saranno impegnati sul campo della Steaua Bucarest, ultima nel girone insieme alla Stella Rossa. La gara sarà trasmessa su Sky Sport Action e sarà l’ultima di aprile per Ivovic e compagni: dopo la trasferta in Romania, infatti, ci sarà la sosta per la finale Europea di World League.

“Ci affacciamo all’ultima fase della stagione – le parole di Zeno Bertoli -, sfidiamo una squadra tecnicamente inferiore a noi, ma ogni partita di Champions League va affrontata con la massima concentrazione perché può nascondere delle insidie come abbiamo visto a Belgrado. Ci attende un match fisico che ci potrà aiutare ad affinare i nostri automatismi di gioco. Gli allenamenti a Kragujevac insieme al Radnicki sono stati molto importanti, mi sono serviti per ritrovare il ritmo: finalmente posso dire di essere ritornato al 100 per cento della condizione”.

Arbitreranno la partita Kun (Ungheria) e Hantschel (Germania).