Viabilità a Nervi, oggi pomeriggio assemblea pubblica con sindaco Bucci

Alle 18.30 di oggi presso la terrazza del Collegio Emiliani in via Provana di Leyni 15 è in programma l’assemblea pubblica in cui sarà presentato alla cittadinanza il nuovo progetto di viabilità del quartiere di Nervi.

Lo hanno annunciato ieri i responsabili del Comune di Genova.

Nel rispetto delle disposizioni anti-contagio, l’ingresso sarà contingentato per 80 persone fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Interverranno il sindaco di Genova Marco Bucci, l’assessore comunale alla Mobilità Matteo Campora e il consigliere comunale Mario Baroni.

Saranno presente gli esponenti della giunta del Municipio Levante, i tecnici della Mobilità, Amt e Amiu.