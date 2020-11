Via Turati a Caricamento, Ferrari in doppia fila: traffico in tilt. La foto su fb

Stamane una Ferrari parcheggiata in doppia fila ha bloccato per alcuni minuti il traffico in via Turati a Genova Caricamento.

Il proprietario ha lasciato l’auto in strada per andare a fare una commissione senza curarsi se le altre vetture riuscissero a passare.

Per alcuni minuti il bus della linea 13 ha dovuto così pazientare a proseguire la marcia, così come gli automobilisti dietro il mezzo pubblico.

Dopo un po’ è arrivato il proprietario della Ferrari e, come se nulla fosse, è andato via.

A immortalare la scena è stato il gestore di un noto locale del Centro storico (Pierpaolo Cozzolino del bar Kowalski) che l’ha postata sul suo profilo Facebook facendola diventare virale sul web.