Via Tanini a Borgoratti, l’asfalto si solleva: senso unico alternato | Video

Ancora problemi in via Tanini a Genova Borgoratti nei pressi del cosiddetto Palazzo delle Oche.

Sabato scorso un temporale estivo che sembrava del tutto innocuo e che non ha colpito neppure tutta Genova, si è abbattuto, tra l’altro su Borgoratti.

Qui in via Tanini, nei pressi del cosiddetto Palazzo delle Oche, dove è presente una situazione già critica per il crollo di una porzione di collina e di una casa, asfalto e pavimentazione stradale si sono aperte e sollevate.

Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha transennato gli estremi della carreggiata con del nastro, posto un senso unico alternato e successivamente l’Aster che ha sistemato dei cartelli di segnalazione di pericolo e coperto i punti critici con delle transenne in metallo.

Il sollevamento dell’asfalto in alcuni punti è avvenuto dove sono intervenuti gli scavi di Openfiber per la posa della fibra ottica, lavori, che, come raccontano alcune persone presenti erano stati eseguiti, un paio di mesi prima.

Ieri sera nel cantiere non erano ancora iniziati i lavori con diversi disagi e disappunto da parte dei residenti. (video e foto di LN)

Leggero temporale estivo su Genova | Foto e Video